Ogni padrone desidera essere riconosciuto dal proprio cane come vero e unico padrone. Ma non è così semplice farsi rispettare e benvolere dal proprio amico a quattro zampe.

I cani ragionano, infatti, in maniera diversa dagli uomini e riconoscono come padrone solo chi sa come trattarli. Non c’è però da preoccuparsi, in quanto questo trucco permette di farsi riconoscere dal proprio cane come unico e vero padrone. Vediamo subito come.

Cosa cercano i nostri amici a quattro zampe

Molti si chiedono che cosa separi un cane disubbidiente e ribelle da uno disciplinato, ubbidiente e legato al proprio padrone. Tantissimi padroni, infatti, guardano i propri cani mordere i divani oppure fare di testa loro senza capire perché non li rispettino. Questi, spesso, credono che il problema stia nella razza decisa o nel carattere del cane, e non capiscono cosa realmente non va.

In molti, infatti, non conoscono i segreti per farsi rispettare dal proprio cane e che permettono di farsi amare quale vero e unico padrone. Pochi accettano una verità tanto semplice quanto poco conosciuta. Non importa di che razza sia il nostro cane né quale carattere abbia. Il segreto va cercato in ben altro, qualcosa che tutti possono conoscere e fare.

Vero e unico padrone

Per cui, cosa cercano i cani? Cosa può realmente trasformare un cane che non ci rispetta in un amico fedele e rispettoso?

Il segreto sta nel modo in cui noi stessi ci poniamo nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Moltissimi padroni, infatti, si pongono nei confronti dei propri cani come se questi fossero dei pari, senza pensare a come pensano i nostri amici.

Al contrario, i nostri amici a quattro zampe, sono, spesso, fortemente gerarchici e cercano un capobranco e un leader capaci, non un pari. Un cane rispetterà, quindi, un padrone che sia capace di imporre la propria autorità con toni assertivi e decisioni ferme.

Questo non significa, però, diventare bruschi o crudeli, ma solamente determinati. Mettendo dei limiti ben precisi e facendoli rispettare trasmetteremo al nostro amico la sensazione di avere a che fare con un leader capace e di cui può fidarsi. Unire questo atteggiamento all’amore che ogni padrone ha per il proprio cane aiuterà a farsi riconoscere quale unico vero padrone dal proprio amico a quattro zampe. Per concludere, questo trucco permette di farsi riconoscere dal proprio cane come unico e vero padrone.