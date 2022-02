Ora che è più difficile osare con labbra rosse accese o super lucide, bisogna puntare tutto sul resto del make up. Acquista sempre più importanza il trucco occhi, ben lontano da un semplice ombretto o un velo di mascara tipici del passato.

Il make up degli occhi richiede, oggi, colori accesi, ombretti sgargianti e shimmer e ciglia da cerbiatta. Ma una delle ultime tendenze al riguardo promette un make up realizzabile con pochi prodotti, ma veramente d’impatto.

Per risultati ottimali, infatti, non serve pasticciare la faccia con tanti cosmetici. Possono bastare solo 2 prodotti per avere un occhio da gatta invidiato da tutti. Sulla stessa strada, questo trucco di moda in questo momento non passa inosservato, nonostante richieda l’utilizzo di pochissimi prodotti.

Tra geometrie irregolari e ombretti grafici

Questo trucco per ingrandire e risaltare gli occhi ha letteralmente conquistato tantissime celebrità e spettatori a Sanremo. A scegliere d’indossarlo sono state celebrities del calibro di Elisa o della bellissima Francesca Michielin.

Si tratta del trucco occhi geometrico, tanto commentato durante le serate dell’ultimo famosissimo Festival televisivo. Bisogna tratteggiare la palpebra superiore con linee sinuose, appena sotto l’arcata delle sopracciglia.

Il tentativo è di richiamare il trucco e la bellezza di grandi dive del passato, che per prime avevano lanciato quest’incredibile moda. Il richiamo è agli Sessanta e ai capelli raccolti in code tirate e chiome perfettamente lisce effetto bagnato.

Perché questo trucco per ingrandire e risaltare gli occhi amato dalle star alleggerisce lo sguardo e lo rende più giovane

Questo make up allunga l’occhio e focalizza l’attenzione sullo sguardo. Non deve trattarsi, necessariamente, di linee nere marcate, perché è possibile usare anche colori chiari come il bianco. L’importante è mantenere la palpebra perfettamente pulita con l’aiuto di un correttore. Esiste un correttore specifico per ogni difetto del viso e, in questo caso, dovrà essere dello stesso colore della palpebra.

Come ricreare questo make up per tutti i giorni

Certamente sfoggiare un make up come questo giornalmente potrebbe diventare impegnativo. Ecco, quindi, qualche proposta di trucco geometrico per diverse situazioni.

Come in ogni geometria, basterà inventare le proprie regole. Le donne con carnagioni più scure possono optare per una doppia riga di eyeliner color corallo e una palpebra completamente pulita.

Ancora, è possibile disegnare i due contorni della codina di eyeliner con il nero e completare con il mascara, magari allungando anche l’angolo interno dell’occhio.

Un make semplicissimo, adatto anche a chi ha 50 anni, consiste nel tracciare una riga con l’ombretto marrone, contornando la piega della palpebra e allungandola. Appena sotto, ricreare la stessa linea con brillantini o un ombretto glitter.