Conservare gli alimenti non è sempre facile, soprattutto quando si tratta di frutta e verdura. Ora che il caldo è arrivato, poi, la maturazione e il conseguente marcimento sono ancora più rapidi. Per questo noi di ProiezionidiBorsa cerchiamo costantemente di offrire ai nostri lettori soluzioni semplici ma efficaci per evitare il deterioramento degli alimenti. Ecco dunque un’altra idea furba, questa volta per conservare uno dei vegetali più amati dagli italiani, il pomodoro.

Qualche idea furba per far durare più a lungo i pomodori

I metodi per allungare la vita dei pomodori sono diversi, e li fanno durare più o meno a lungo. Ad esempio, in qualche articolo si consigliava di girare l’ortaggio sottosopra e tenerlo fuori dal frigo. In questo caso non lo si doveva lavare o avvicinare a frutta o verdura.

Un altro trucchetto furbo è invece quello di conservarli in questo modo in appositi barattoli di vetro sterilizzati. Oltre che mantenere il proprio aspetto acquisteranno anche un profumo inebriante.

Può capitare però che i pomodori abbiano ormai raggiunto la piena maturazione e i segni dell’invecchiamento si stiano già facendo vedere. Se dovessimo accorgercene per tempo, potremmo adottare un curioso stratagemma che ne bloccherà lo sviluppo, mantenendoli in buono stato per molto. Questo trucco per conservare i pomodori maturi è geniale e facilissimo da imparare.

Questo trucco per conservare i pomodori maturi è geniale e facilissimo da imparare

Per salvare i nostri pomodori dal marcimento ci basterà adottare un semplice trucchetto salva verdura. Per prima cosa si dovranno cospargere i pomodori con un po’ d’olio ed erbe aromatiche. Dopodiché li si inforna, posizionandoli sull’apposita placca. Quindi li si cuoce per circa 2 ore a 225°C. Lo scopo è quello di seccarli per eliminare tutta l’acqua in eccesso. Nel caso si decidesse di consumarli entro qualche giorno, si potrebbe conservarli invece in un barattolo con dell’olio extravergine di oliva.

Questo utile metodo ci permetterà di goderci a lungo i nostri pomodori per poterli avere così a disposizione ancora per altre sfiziose ricette.