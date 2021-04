Cosa succede alle Borse e perché Piazza Affari non riesce più a salire? Mancano gli spunti sul listino milanese. Anche oggi è stata una seduta piatta, ma tutte le Piazze europee hanno chiuso poco variate, chi in leggero rialzo chi in lieve calo. Ma, nell’incertezza generale, non mancano le occasioni di forti guadagni. Oggi è schizzato in alto un titolo che ha messo a segno un balzo davvero incredibile.

Cosa sta accadendo alle Borse?

Al termine della prima seduta della settimana l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso in rialzo dello 0,1% a 24.457 punti. Ha chiuso specularmente in calo dello 0,1% l’indice tedesco Dax esattamente come le Borsa francese. L’indice inglese è arretrato dello 0,4% come la Borsa spagnola.

Questi dati ci sono utili per capire il clima che ha regnato oggi sui mercati azionari europei e che potrebbe permanere per le prossime sedute. L’andamento debole della Borsa USA ha pesato su quest’andamento. Wall Street è reduce da un ennesimo record e in attesa delle trimestrali gli investitori hanno tirato i remi in barca. Non solo sulla Borsa USA ma anche su quella italiana. Oggi, infatti, i volumi degli scambi sono scesi sotto i 2 miliardi, in calo rispetto a quelli registrati venerdì.

Questo titolo ha tenuto a galla Piazza Affari con un clamoroso rialzo che ha lasciato a bocca aperta

I mercati azionari europei stanno subendo l’incertezza del piano vaccinale. Non manca giorno in cui non ci sia un contrasto tra la Commissione UE e i vertici di AstraZeneca sui vaccini.

Di chiunque sia la colpa, gli investitori percepiscono che il piano vaccinale in Europa ancora non decolla. E quindi sono coscienti che la crescita economica non sarà forte e rapida come si prevedeva a inizio anno. Così gli investimenti si concentrano sulla Borsa USA, che prosegue a crescere, e scarseggiano in Europa.

Le Borse si affidano a spunti isolati, come quello di Diasorin. Oggi questo titolo ha tenuto a galla Piazza Affari con un clamoroso rialzo che ha lasciato a bocca aperta. L’azione ha guadagnato il 9,6%, evento non comune per un titolo a larga capitalizzazione. Il balzo è stato favorito dall’ufficializzazione dell’acquisizione di Luminex Corporation. L’azione è volata a 153 euro.

