Continuiamo a ribadire che a parer nostro il Ftse Mib, dopo 20 anni di ribassi potrebbe aver raggiunto il bottom poliennale di ripartenza. Questi prezzi e questi tempi, quindi sono un importante opportunità per entrare al rialzo su diversi titoli in ottica di lungo termine. Ci sono interessanti livelli di sottovalutazione che forse fra qualche tempo e con il senno del poi, molti ne parleranno come una grande occasione. Cosa deve fare il Lettore? Fare un equilibrato stock picking e valutare in ottica di diversificazione le molte opportunità che offre attualmente il nostro mercato borsistico.

Questo titolo di Piazza Affari potrebbe fare ancora faville nel medio lungo termine! A chi ci riferiamo? Al titolo Caltagirone.

Il titolo (MIL:CALT) ha chiuso la seduta dell’ 11 dicembre a quota 2,94 euro, in rialzo del 3,16% rispetto alla seduta precedente. La società, attraverso le sue controllate, svolge attività cementizia, immobiliare, finanziaria ed editoriale. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 1,711 ed il massimo a 2,97.

Nelle ultime 5 settimane, le quotazioni sono passate da 2,16 a 2,94 con un rialzo del 36,11%. Dopo un’escursione così forte, sono possibili 2/3 giorni di ritracciamento o fase laterale ribassista ( e potrebbe averla già fatta settimana scorsa) prima di ripartire decisamente al rialzo per obiettivi davvero straordinari di lungo termine.

In base al modello del discounted cash flow, i nostri calcoli portano ad una fair value superiore ai 10 euro per azione. Verrà raggiunto per forza questo livello? Attenzione, un titolo sottovalutato o sopravvalutato potrebbe rimanere tale per lunghissimo termine o addirittura per sempre. Sono tanti i fattori che entrano in gioco.

Dal punto di vista grafico, alcuni oscillatori sono in leggero ipercomprato di brevissimo ma questo potrebbe essere poco importante. Infatti, la chiusura dell’11 dicembre sembra di ripartenza per obiettivo primo a 3,37 da raggiungere per/entro 1 mese.

Come regolarsi quindi?

Comprare a mercato con stop loss a 2,74 ed obiettivo primo 3,37. A parer nostro il titolo va comprato e mantenuto di lungo termine.

Si procederà per step.