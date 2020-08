L’intrattenimento è stato uno dei settori premiati dall’emergenza Covid. Molti giovani e giovanissimi, ma anche adulti, hanno trascorso le lunghe giornate di clausura giocando ai videogiochi, sullo smartphone, sul tablet e dal pc. Ma videogiochi non significa solo USA. Anche in Italia abbiamo una azienda che produce e vende videogame in tutto il mondo. E questo titolo da marzo sta letteralmente volando in Borsa a Milano.

In Borsa una storia ventennale tra alti e bassi

Digital Bros (MIL-DIB), è una società che è stata fondata nel 1989. Con il boom delle aziende hi-tech quotate in Borsa, a fine 1999 anche Digital Bros entra a Piazza Affari. Al suo esordio tocca un massimo di 22 euro, poi i prezzi iniziano una discesa senza fine. Un calo legato anche allo scoppio della bolla internet, che fa crollare tutti i mercati fino al 2003.

Poi scatta la ripresa. Per molti ma non per tutti. Non scatta per Digital Bros, le cui quotazioni rimangono inchiodate sotto i 5 euro, tranne per qualche breve periodo, fino al 2015. In quell’anno le azioni si impennano fino a toccare i 14,6 euro, poi crollano nuovamente. Arriva una nuova impennata nel 2016, con un massimo fino a 17 euro e poi un nuovo ribasso fino a 4 euro.

Questo titolo da marzo sta letteralmente volando in Borsa a Milano

A gennaio del 2019 parte il riscatto. I prezzi da 4 euro, arrivano fino a 15,5 euro. Correggono per qualche mese, fino a metà marzo di quest’anno, momento in cui tutte le Borse ripartono dopo il calo del Covid. Digital Bros torna a salire e non si ferma più. Fino a raggiungere a luglio il massimo storico a 27 euro. A 20 anni esatti dall’esordio di Borsa, il titolo festeggia un nuovo massimo storico.

Dai minimi di marzo ai massimi di luglio, il guadagno è stato del 260% circa. Dopo il massimo di luglio i prezzi hanno leggermente corretto. Nelle ultime tre settimane (ultima di luglio e le prime due di agosto), l’azione si sta muovendo in laterale. I prezzi si trovano all’interno della fascia che ha come bordo superiore 24,2 euro e come bordo inferiore area 21,8/22,0 euro.

Lo scenario futuro. Gli obiettivi dei prezzi

Ogni movimento futuro del titolo che abbia rilevanza, passa da una chiusura settimanale all’esterno di questa fascia. Una nuova fase rialzista si avrà con una chiusura dei prezzi oltre 24,2 euro, con target a 30 euro. Secondo il triangolo di continuazione sviluppato tra maggio e giugno, i prezzi hanno come target finale 36,6 euro (vedi grafico sotto).

Al contrario, la fase rialzista si indebolirebbe con una chiusura dei prezzi sotto 21 euro. E si negherebbe l’attuale fase ascendente se il supporto a 19 euro cedesse e i prezzi tornassero sotto quella soglia.

Titolo Digital Bros. Andamento settimanale da dic. 2019 ad ago. 2020

