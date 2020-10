Questo titolo bancario riuscirà a essere ancora uno dei migliori del settore? È quello che si chiedono agli investitori di Banca Mediolanum dopo che negli ultimi anni il titolo ha fatto semper meglio sia del settore di riferimento che del mercato italiano.

Secondo gli analisti che coprono il titolo la risposta alla domanda è sì. Il consenso medio, infatti, è Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15% circa. Sottovalutazione che rimane quando si considera la valutazione sulla base dei multipli degli utili.

Come si evolverà il mercato nei prossimi mesi?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Un altro aspetto che potrebbe incentivare a un investimento su Banca Mediolanum è la sua politica dei dividendi che annualmente permette ai suoi azionisti di avere accesso a un rendimento molto superiore alla media del mercato.

Questo titolo bancario riuscirà a essere ancora uno dei migliori del settore? Se andiamo a guardare le prospettive di crescita degli utili quelle di Banca Mediolanum dovrebbero essere abbastanza inferiori rispetto a quelle del settore di riferimento.

Per avere, quindi, una prospettiva più chiara andiamo ad analizzare il grafico del titolo mediante gli strumenti dell’analisi grafica e previsionale.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Banca Mediolanum

Banca Mediolanum (MIL:BMED) ha chiuso la seduta del 6 ottobre in rialzo del 5,31% rispetto alla seduta precedente, a quota 6,55 euro.

Con l’ultima seduta abbiamo assistito a una brusca accelerazione verso l’alto delle quotazioni che hanno praticamente raggiunto il I obiettivo di prezzo in area 6,6159 euro. La partita di breve, quindi, si giocherà tutta in prossimità di questo livello. La sua tenuta spingerebbe nuovamente le quotazioni al ribasso. In caso contrario le quotazioni verrebbero spinte verso il II obiettivo di prezzo in area 7,2109 euro. La massima estensione del rialzo passa per area 7,8 euro.

Lo scenario di medio/lungo periodo

Sia nel medio che lungo periodo la tendenza in corso è rialzista e punta verso gli obiettivi indicati in figura. Da notare che nel lungo periodo il titolo potrebbe anche triplicare il suo valore avendo come obiettivo area 17,5 euro.

Prima, però, di raggiungere questo obiettivo ci sono tanti ostacoli intermedi (individuati dalle linee rosse) da superare e che vanno monitorati con attenzione visto che sono tutti possibili livelli di inversione.

Un segnale ribassista si avrebbe nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 5,07 euro.

Approfondimento

Il rialzo di giornata non è ancora sufficiente per far tornare al rialzo questo titolo bancario