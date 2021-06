Negli ultimi tempi ha destato forte impressione negli analisti un titolo azionario. Quest’azione ha attirato l’attenzione degli investitori per la straordinaria progressione dei prezzi. Il rialzo di questo titolo non solo non conosce sosta da oltre 10 anni, ma negli ultimi 5 l’accelerazione rialzista è stata crescente. E promette soddisfazioni ai suoi azionisti anche nei prossimi mesi.

Se si pensa a performance straordinarie realizzate negli ultimi anni, ci vengono in mente i titoli tecnologici statunitensi. Questo titolo non appartiene al listino Nasdaq, non è tecnologico e non è americano. Appartiene a uno dei più classici settori industriali, quello della moda. LVMH (Luis Vuitton Moët Ennessy) è una multinazionale francese leader mondiale nel settore del lusso. La società è stata fondata nel 1987.

LVMH (MIL:LVMH) dal 2016 sta salendo senza freni e negli ultimi 2 anni l’accelerazione rialzista è stata impressionate. Oggi vale circa 271 miliardi di euro di capitalizzazione. Inoltre da circa 12 mesi in Borsa questo titolo azionario vola e molti adesso lo vogliono per questo motivo.

Per quasi 5 anni, dal 2010 al 2014, l’azione si è mossa attorno al valore di 100 euro. Tra l’inizio del 2015 e la metà del 2016 arrivano i primi segnali di rialzo del titolo, che si consolidano nella seconda metà del 2016. Ad inizio 2017 l’azione sfiora i 200 euro ma 4 anni dopo, ad inizio 2020, i prezzi sono già oltre i 430 euro. L’arrivo del crollo dei mercati fa scendere il titolo fino a 280 euro, ma a marzo del 2020, con il rimbalzo del mercato, anche LVMH torna a salire. Venerdì 18 giugno i prezzi hanno sfiorato i 700 euro. In 5 anni, dal luglio 2016 a oggi i prezzi sono più che quadruplicati.

Questo titolo azionario vola e molti adesso lo vogliono per questo motivo

L’impressionante rialzo dei prezzi di questo titoli ha trascinato con sé anche Tod’s. L’azione italiana sta salendo negli ultimi mesi grazie all’ingresso di LVMH nel capitale. Delle potenzialità rialziste di Tod’s ne abbiamo parlato in questa analisi: “Questa figura può cambiare il futuro prossimo della Borsa di Milano”.

Mentre, per quanto riguarda LVMH adesso la domanda è: il titolo può salire ancora? Scopriamolo con l’analisi degli Esperti di ProiezionidiBorsa. Da marzo 2020 i prezzi sono in una fase rialzista di medio periodo. Sono sostenuti dalla trendline che passa per i minimi delle settimane del 16 marzo 2020, del 10 agosto 2020 e del 21 settembre 2020. Attualmente questa linea di tendenza passa per area 570 euro. A 700 euro i prezzi hanno trovato una resistenza psicologica ed è possibile una breve correzione. Discesa fino a 640 euro non saranno fonte di preoccupazione, mentre al rialzo, il superamento dei 700 euro farà accelerare i prezzi fino a 800 euro. Con obiettivo finale i 1.000 euro.

