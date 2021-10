Dopo tanto correre, questo titolo azionario potrebbe sull’orlo di un profondo ritracciamento. Le quotazioni di Comer Industries nell’ultimo anno hanno guadagnato oltre il 200% con una performance superiore di un fattore 3 rispetto al settore di riferimento.

Va detto che questa performance è stata supporta da ottimi dati societari. Ad esempio, la semestrale 2021 ha mostrato ricavi in aumento del 51% e utili in aumento del 156%.

La forza di questo titolo è sempre stata chiara agli analisti del nostro Ufficio Studi. Nell’ultimo report, infatti, che titolava Dopo i massimi storici e un fisiologico ritracciamento le azioni Comer Industries sono pronte a ripartire, scrivevamo

Possiamo, quindi, concludere che le probabilità sono a favore di un rialzo che verrebbe sconfessato solo da una chiusura settimanale inferiore a 21,4 euro. In questo caso le quotazioni si dirigerebbero verso gli obiettivi indicati in figura.

Il supporto ha retto e le quotazioni sono ripartite al rialzo guadagnando oltre il 50% portandosi in area 35 euro.

Ancora una volta, adesso, il titolo si trova in una fase di debolezza che, però, potrebbe essere sfruttata per comprare a prezzi più bassi. La tendenza in corso, infatti, è ribassista, ma sta trovando un ottimo supporto sul I obiettivo di prezzo in area 30,6 euro. La tenuta di questo livello potrebbe far ripartire le azioni Comer Industries al rialzo verso l’obiettivo più vicino in area 42 euro. La massima estensione rialzista, invece, si trova in area 70 euro. Una prima conferma di questo scenario si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 32,8 euro.

Qualora, invece, si dovesse continuare al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura dalla linea continua.

Dal punto di vista della valutazione di Comer Industries ci sono indicazioni contrastanti, ma in generale prevale l’aspetto positivo. Una caratteristica molto importante della società è la sua situazione finanziaria. L’indice di liquidità, infatti, è superiore a 1 garantendo la solidità del bilancio. Inoltre il rapporto tra debito totale e capitalizzazione è di poco superiore al 30%.

Questo titolo azionario potrebbe sull’orlo di un profondo ritracciamento: le indicazioni dell’analisi grafica

Comer Industries (MIL:COM) ha chiuso la seduta del 4 ottobre a quota 30,6 euro in ribasso dello 0,65rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale