Il destino di Finlogic nei prossimi mesi potrebbe essere alquanto movimentato. Infatti, questo titolo azionario potrebbe partire per un ribasso propedeutico a un importante movimento rialzista.

Secondo l’unico analista che copre il titolo, Finlogic ha un consenso Buy con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione superiore all 30%. Questo livello di sottovalutazione è confermato dal confronto tra le attuali quotazioni e il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow.

Un’analisi basata sul P/E, o su qualunque altro multiplo di mercato, restituisce, invece, un titolo sopravvalutato.

Una situazione, quindi, abbastanza complessa che solo l’analisi dei grafici dei prezzi può aiutare a dipanare.

Questo titolo azionario potrebbe partire per un ribasso propedeutico a un importante movimento rialzista: il livello da monitorare secondo l’analisi grafica

Finlogic (MIL:FNL) ha chiuso la seduta del 2 marzo a quota 5,85 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Da settimane le quotazioni si stanno muovendo in prossimità di due livelli che rappresentano la chiave per partire al rialzo o al ribasso. Stiamo parlando di 5,85 euro e 6 euro.

Una chiusura settimanale superiore a 6 euro aprirebbe le porte al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 6,85 euro, prima, e a seguire degli obiettivi indicati nel riquadro rosso.

In caso contrario, chiusura settimanale inferiore a 5,85 euro, le quotazioni potrebbero accelerare versi gli obiettivi indicati in figura dalle linee rosse.

Che la situazione sia complessa si comprende anche dall’evoluzione dello Swing Indicator che al momento è in situazione neutra, ma in passato ha alternato segnali di acquisto e di vendita.

Time frame mensile

Il fatto che il supporto in area 5,55 euro stia resistendo, in chiusura mensile, alle pressioni ribassiste da ormai luglio 2020 è un buon segnale. Vuol dire che le quotazioni non hanno alcuna intenzione di accelerare seriamente al ribasso. Fino a quando, quindi, questo livello resisterà rimarranno intatte le possibilità che Finlogic possa raggiungere gli obiettivi indicati in figura e guadagnare un 60% dai livelli attuali.

Approfondimento

Cosa ha frenato oggi la Borsa di Milano e perché questo titolo invece continua a correre