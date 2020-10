Il Sole 24 Ore negli ultimi anni ha avuto pessime performance borsistiche facendo peggio sia del settore di riferimento che del mercato italiano. Tuttavia questo titolo azionario potrebbe essere vicino a una svolta rialzista, con potenziale guadagno del 200% circa.

Che qualcosa bolla in pentola si vede anche dalla performance dell’ultimo anno, quando il titolo ha fatto meglio sia del settore di riferimento che del mercato italiano. In particolare, la forza relativa è andata aumentando molto nell’ultimo mese.

Dovresti vendere le tue azioni adesso?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Per l’unico analista che copre il titolo, il giudizio è Outperform con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 40%. Se, invece, si guarda alla valutazione basata sui multipli di mercato, Il Sole 24 Ore risulta essere molto sopravvalutato.

Le indicazioni, quindi, non sono molto incoraggianti. Per questo motivo bisogna andare a cercare i punti sul grafico dove potremmo assistere a un’inversione ed essere compratori.

Questo titolo azionario potrebbe essere vicino a una svolta rialzista con potenziale guadagno del 200% circa: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo Il Sole 24 Ore (MIL:S24) ha chiuso la seduta del 12 ottobre a quota 0,462 euro, in rialzo dello 1,32% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso sul time frame settimanale è rialzista, ma la chiusura del 16 ottobre potrebbe avere un ruolo chiarificatore sul prosieguo della tendenza in corso. Una chiusura settimanale inferiore a 0,4665 euro, infatti, potrebbe far precipitare le quotazioni fino al fondamentale supporto in area 0,4385 euro. Chiusure settimanali sotto questo livello farebbe invertire la tendenza al ribasso.

D’altra parte, sul mensile, la tendenza in corso è ribassista, anche se le quotazioni stanno dando segnali di reazione dopo che si sono avvicinate al III obiettivo di prezzo in area 0,359 euro. Una chiusura mensile superiore a 0,487 euro farebbe scattare al rialzo la tendenza in corso con massimo obiettivo rialzista in area 1,21 euro per un potenziale rialzista del 200% circa.

Come al solito bisogna procedere per step e, come prima cosa, verificare cosa succederà a livello settimanale.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

Punta su queste azioni ora che le elezioni americane sono ormai prossime e i risultati sono praticamente sicuri