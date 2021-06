Nei mesi scorsi ci siamo occupati di Autostrade Meridionali (clicca qui per leggere i report precedenti) dopo che il TAR, con una sua decisione, aveva fatto scattare un rialzo di oltre il 30%. Da quel momento c’è stata una sostanziale calma, ma ora questo titolo azionario potrebbe essere vicino a una forte accelerazione rialzista. Le quotazioni, infatti, si trovano vicine a una forte area di resistenza, 30,5 euro, che già in passato aveva frenato l’ascesa delle quotazioni. Quindi, questo titolo azionario potrebbe essere vicino a una forte accelerazione rialzista.

Una chiusura settimanale superiore a questo livello potrebbe fare scattare un’accelerazione rialzista con I obiettivo di prezzo in area 39,5 euro. Gli obiettivi a seguire, poi, sono quelli indicati nel riquadro rosso. Notiamo come il raggiungimento della massima estensione in area 68,7 euro potrebbe portare a un rialzo di oltre il 100% rispetto ai livelli attuali.

Da notare che è ancora in corso un segnale del BottomHunter, lo Swing Indicator, invece, ha dato un segnale di acquisto in chiusura di settimana scorsa.

La mancata rottura di questo livello potrebbe portare le quotazioni nuovamente al ribasso in area 20 euro.

Dal punto di vista dell’analisi basata sui multipli di mercato notiamo come tutti gli indicatori esprimano una forte sopravvalutazione. Fa eccezione il Price to Book ratio per il quale Autostrade Meridionali potrebbero andare incontro a un rialzo di oltre il 200%.

Questo titolo azionario potrebbe essere vicino a una forte accelerazione rialzista: i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Autostrade Meridionali (MIL:AUTME) ha chiuso la seduta del 14 giugno in rialzo dello 0,69% rispetto alla seduta precedente a quota 29,0 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.