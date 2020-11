Il titolo RCS Media Group (MIL:RCS) ha chiuso la seduta del 16 novembre a 0,548 euro in ribasso del 7,03% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno ha segnato il minimo a 0,45 ed il massimo a 0,991. RCS, scende dai massimi di 18,21 dell’anno 2005, ma ci sono alcuni pattern che ci fanno ritenere che si possa essere vicini ad un punto di svolta. Infatti, questo titolo azionario potrebbe aver raggiunto un minimo dal quale ripartire di lungo termine.

Andiamo a capirne i motivi. Prima però facciamo un’analisi dei bilanci degli ultimi anni ed andiamo a studiare le raccomandazioni degli analisti.

Calcolatore del reddito da investimenti

Calcola in soli 60 secondi quali dovrebbero essere i tuoi risparmi per affrontare una pensione confortevole. Se hai 350.000 € da investire, accedi al Calcolatore del reddito da investimenti e agli aggiornamenti periodici Scopri di più

In base al modello del discounted cash flow, calcoliamo un fair value a 0,92 con una sottovalutazione attuale superiore al 60%. Rileviamo 2 giudizi di analisti e questi trovano consenso intorno al prezzo obiettivo di 0,63.

Dalle comunicazioni societarie e dai dati di bilancio si legge che la crescita degli utili prevista è del 32,7% all’anno.

Questo titolo azionario potrebbe aver raggiunto un minimo dal quale ripartire di lungo termine

In una nostra recente analisi avevamo messo l’accento sulla tenuta dell’importante supporto di 0,4547. Come scritto, quel livello avrebbe potuto riportare le quotazioni al rialzo di medio lungo termine. Il minimo toccato nella settimana del 26 ottobre è stato proprio in area 0,45 e da quel livello si è sviluppato un rialzo fino ai livelli attuali di circa il 22%. Cosa attendere da ora in poi?

La chiusura della settimana del 9 novembre ha formato un interessante swing rialzista sul time frame settimanale e questo lascia pensare che il peggio potrebbe essere alle spalle. Una conferma ulteriore di rialzo dovrebbe avvenire con la chiusura mensile di novembre superiore a 0,559. Questo sarebbe uno step rialzista davvero interessante.

Strategia di investimento da applicare al momento attuale

Comprare il titolo a mercato con stop loss a 0,469 e mantenere di lungo termine. Un primo supporto di breve termine è posto in area 0,503 ed il primo obiettivo rialzista di breve a 0,682 che potrebbe essere raggiunto in poche settimane. Questo se frattanto non scatterà lo stop.