RCS Media Group sta attraversando un periodo molto negativo. Nonostante ciò questo titolo azionario è sottovalutato di circa il 30%, ma il momento di acquistare non è ancora arrivato. Si giunge a questa conclusione sia guardando i fondamentali del titolo che le raccomandazioni degli analisti. Inoltre anche l’analisi grafica e previsionale danno le stesse indicazioni.

Bisogna, quindi, capire quali siano i livelli dove acquistare le azioni.

Quali sono le raccomandazioni degli analisti e la valutazione basata sui multipli di mercato?

Per i due analisti che coprono il titolo il consenso medio è Hold, mantenere, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 28%. Anche il confronto delle quotazioni attuali con il fair value di RCS Media Group esprime una sottovalutazione 30% circa.

La sottovalutazione aumenta se si utilizza il metodo del multipli degli utili. In questo caso, infatti, il PE di RCS Media Group è 16,4 mentre quello del settore di riferimento è di 23,7. Analogo risultato si ottiene utilizzando il PEG, mentre per il Price to Book ratio il titolo è in linea con il settore di riferimento.

Questo titolo azionario è sottovalutato di circa il 30%, ma il momento di acquistare non è ancora arrivato: quando farlo?

Il titolo RCS Media Group (MIL:RCS) ha chiuso la seduta del 2 settembre a 0,5 euro euro euro in ribasso dello 0,55% rispetto alla seduta precedente.

Scenario di breve termine

La proiezione in corso è ribassista e sta puntando verso il I obiettivo di prezzo in area 0,5052 euro. Due sono gli aspetti preoccupanti che rendono questa proiezione ribassista molto pericolosa. I volumi scambiati in area 0,63 euro, dove è iniziata la gamba ribassista in corso, sono stati superiori agli altri livelli di prezzo. Inoltre la rottura del supporto in area 0,55437 euro è stata realizzata con volumi in aumento. Non un buon segnale.

L’unica speranza per i ribassisti è la tenuta del supporto in area 0,5052 euro e la successiva ripartenza al rialzo. La rottura di questo livello in chiusura di giornata aprirebbe le porte al raggiungimento degli obiettivi indicati in figura. La massima estensione del ribasso passa per area 0,25705 euro.

Scenario di medio/lungo periodo

Nel medio periodo si applicano le medesime considerazioni espresse in precedenza. La rottura del supporto in area 0,58273 euro, infatti, è avvenuta con volumi in aumento. Ci sono, quindi, tutte le condizioni affinché si possa continuare a scendere fino in area 0,41857 euro. La massima estensione del ribasso si trova in area 0,25224 euro. Un livello molto simile a quello indicato sul giornaliero.

Nel lungo periodo, invece, non ci sono più ostacoli lungo il cammino che porta al I obiettivo di prezzo in area 0,45469 euro. Questo livello potrebbe essere un ottimo punto di ingresso. Qualora, invece, questo supporto dovesse essere rotto le quotazioni si dirigerebbero verso il supporto in area 0,22756 euro.

Approfondimento

