Mercati azionari che si muovono fra alti e bassi senza decidere la direzionalità per le prossime settimane. Cosa attendere da ora in poi? Le previsioni continuano a proiettare rialzi ed il trend sembra confermare. Cosa dire per il futuro? L’attenzione deve essere posta sui supporti e fino a quando questi reggeranno il pericolo di ribassi è davvero minimale.

Fatta questa premessa oggi andiamo ad analizzare Banca Sistema (MIL:BST). Questo titolo azionario è da comprare e mantenere perchè in trend rialzista e sottovalutato del 189%.

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 29 giugno a 1,348 + 4,82%.

Da inizio anno ha segnato il minimo a 0,884 ed il massimo a 2,042.

In base ai calcoli del discounted cash flow il fair value è calcolato a 3,91. Il consenso degli analisti invece stima un prezzo obiettivo a 2,41.

Banca Sistema nell’anno 2015 ha segnato un massimo a 4,069 per poi scendere fino ai 0,884 dell’anno in corso. Le probabilità che questo minimo sia stato un bottom di lungo termine sono davvero elevate. Infatti attorno a questo prezzo nelle ultime settimane si sono formati diversi pattern di prezzo che sembrano confermare proprio questa ipotesi.

La giornata odierna poi sembra rappresentare proprio un punto di distacco rispetto ai giorni precedenti e potrebbe essere il segnale di inizio di un’interessante fase direzionale rialzista.

Questo potrebbe essere il miglior momento per comprare Banca Sistema. La prima resistenza di breve è posta in area 1,75, + 30% ca dai livelli attuali.

Quale strategia di investimento attuare nei prossimi giorni?

Comprare in apertura del 30 giugno con stop loss a 1,265 e primo target a 1,55 e poi 1,75. Riteniamo comunque che l’acquisto di domani vada fatto anche in ottica di lungo termine perchè questo titolo potrebbe portarsi nei prossimi 2/3 anni anche verso i massimi dell’anno 2015 in area 4,069, se non oltre.

Si procederà per step.