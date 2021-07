Durante le ultime sedute le situazione in Borsa si è complicata non poco (Nuovo forte ribasso e se domani non inverte al rialzo saranno dolori per i mercati azionari). Tuttavia, questo titolo azionario del settore lusso di Piazza Affari potrebbe dare ancora molte soddisfazioni ai suoi azionisti.

Stiamo parlando di Brunello Cucinelli, un titolo azionario che negli ultimi anni ha surclassato, in termini di performance, la media del suo settore di riferimento. Basti pensare che nell’ultimo anno il titolo è salito del 95% mentre la media dei suoi competitors del 65%. La differenza diventa ancora più importante se si guarda agli ultimi cinque anni quando Brunello Cucinelli ha guadagnato il 195%, mentre il settore di riferimento il 69%.

Se la Storia ha un valore, allora anche per il futuro il titolo in questione dovrebbe continuare a dare soddisfazioni ai propri azionisti.

Non deve spaventare, quindi, che dal punto di vista dei fondamentali, qualunque sia l’indicatore utilizzato le azioni Brunello Cucinelli sono sopravvalutate e non di poco. Ad esempio, con un valore aziendale stimato di 5.93 volte il fatturato dell’esercizio in corso, la società sembra avere una forte sopravvalutazione.

Anche gli analisti che coprono il titolo lo vedono molto sopravvalutato. Il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 20% circa.

Questo titolo azionario del settore lusso di Piazza Affari potrebbe dare ancora molte soddisfazioni ai suoi azionisti: le indicazioni dell’analisi grafica

Brunello Cucinelli (MIL:BC) ha chiuso la seduta del 19 luglio in rialzo del 1,81% rispetto alla chiusura precedente a quota 48,76 euro.

La tendenza in corso è rialzista e punta verso gli obiettivi indicati in figura per un potenziale rialzo del 40%.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 45,06 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista facendo invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame settimanale