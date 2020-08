Questo titolo azionario del Ftse Mib40 è destinato ad aggiornare i suoi minimi storici e, quindi, al momento non costituisce un buon investimento per chi punta alla serenità borsistica. Questa debolezza di Tenaris, però, non è legata al titolo specifico, ma all’intero settore di riferimento. Se si guarda alla performance degli ultimi cinque anni, ad esempio, Tenaris ha perso circa il 60%, mentre il settore di riferimento ha perso oltre l’80%. Nella disgrazia, quindi, Tenaris rappresenta comunque un porto più sicuro rispetto agli altri dello stesso settore.

D’altra parte il titolo risulta essere sottovalutato sia secondo le raccomandazioni degli analisti che secondo i fondamentali. In particolare, la sottovalutazione oscilla tra il 25% e il 35%.

Questo titolo azionario del Ftse Mib40 è destinato ad aggiornare i suoi minimi storici: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Tenaris (MIL:TEN) ha chiuso la seduta del 26 agosto in ribasso del 1,01% rispetto della seduta precedente a quota 4,987€.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

La tendenza in corso su tutti i time frame, tranne quello giornaliero, è ribassista e al momento non si intravedono segnali di ripresa.

Tuttavia sul time frame giornaliero la chiusura del 26 agosto ha demolito le ultime speranze dei rialzisti. Come si vede dal grafico, infatti, la chiusura è stata inferiore a 5,0092€ e, se confermata nei prossimi giorni, farebbe invertire anche la tendenza al ribasso.

D’altra parte nel medio/lungo periodo la tendenza in corso è ribassista e non s’intravedono segnali di ripresa. Una flebile speranza per i rialzisti si concretizzerebbe nel caso di chiusure settimanali superiori a 4.9754€.

In attesa di solidi segnali rialzisti, che si avrebbero con chiusure mensili superiori a 5,3€, sono possibili discese fino in area 2€.

Approfondimento

Comprare a piene mani in questo momento un titolo azionario del Ftse Mib potrebbe essere un affare a basso rischio