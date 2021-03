SIT si trova in una situazione grafica che a breve potrebbe offrire un’interessante occasione di acquisto. Infatti, questo titolo azionario a breve potrebbe rallentare ma nel lungo periodo potrebbe crescere del 15% dai livelli attuali. La ragione del rallentamento è legata al raggiungimento della massima estensione (III obiettivo di prezzo) del rialzo in corso.

Dal punto di vista dei fondamentali la società è ben impostata. Il P/E di SIT, infatti, mostra valori che sono circa un terzo rispetto a quello medio del settore di riferimento. Da questo punto di vista, quindi, ci sono ampi spazi di apprezzamento. Questa sottovalutazione è anche confermata dal rapporto Price to Book. Se a questo aggiungiamo una posizione finanziaria abbastanza solida, capiamo come il titolo possa essere un buon investimento, non in questo momento, però, Sarebbe opportuno attendere il prossimo ritracciamento, ormai prossimo, per entrare al rialzo sul titolo.

Come sfruttare gli indici americani per guadagnare su tutti i mercati

Se fai day-trading, c'è una novità succulenta per te. Iscriviti al webinar gratuito del 25 Marzo per conoscere in anteprima mondiale la strategia innovativa che rivoluzionerà il tuo modo di fare trading Scopri di più

Questo titolo azionario a breve potrebbe rallentare ma nel lungo periodo potrebbe crescere del 15% dai livelli attuali. I livelli dove acquistare secondo l’analisi grafica

SIT (MILSIT) ha chiuso la seduta del 16 marzo a quota 7,26 euro in rialzo del 1,40% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista e ha raggiunto il suo III obiettivo di prezzo in area 7,5 euro. Ci aspettiamo, quindi, una fase di ritracciamento seguita poi da un ulteriore allungo rialzista. Gli obiettivi di questa nuova fase rialzista potranno essere calcolati solo alla fine del probabile ritracciamento.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 6,38 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Time frame mensile

La tendenza in corso è al rialzo e non si vedono grossi ostacoli lungo il percorso che porta al III obiettivo di prezzo in area 8,2 euro.

Solo una chiusura mensile inferiore a 6,8 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Approfondimento

Se la Borsa sale questo titolo potrebbe schizzare alle stelle offrendo ottime opportunità di guadagno