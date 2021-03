Momento particolare per i mercati azionari internazionali, che devono decidere cosa fare nel breve termine, dopo una fase laterale di qualche settimana. Molti pensano che sia il momento questo per tirare i remi in barca, ma a parer nostro non ci sono le condizioni per farlo, anzi noi continuiamo a vedere opportunità da cogliere e diversi titoli azionari sottovalutati in giro per il Mondo.

Ora andremo ad analizzare una società che potrebbe davvero esplodere al rialzo nei prossimi mesi.

BioDelivery Sciences International (NASDAQ:BDSI), che capitalizza in Borsa circa 368 milioni di dollari, è una società farmaceutica specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti per malattie croniche negli Stati Uniti e a livello internazionale. Ecco quali sono le raccomandazioni del nostro Ufficio Studi:

questo titolo a Wall Street potrebbe anche sestuplicare ma quali sono le condizioni grafiche da rispettare?

Ora andremo ad analizzare sommariamente i bilanci degli ultimi anni della società per capire le potenzialità e i punti di debolezza e definire quindi una strategia operativa.

Analisi sommaria di bilancio

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 26 marzo al prezzo di 3,65 in ribasso dello 0,82% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 3,47 ed il massimo a 4,99.

Si prevede che gli utili cresceranno del 31,28% all’anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti (7 giudizi) stimano un fair value in area 7,02 dollari per azione. I nostri calcoli invece, risultato della normalizzazione dei bilanci degli ultimi anni, portano ad un fair value in area 20 dollari per azione.

Comprare subito il titolo? Non è ancora il momento opportuno e spieghiamo il perchè.

La tendenza settimanale e mensile è ribassista e fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 4,11, la discesa potrebbe continuare verso area 3,04/2,87, da raggiungere entro poche settimane.

Al momento il consiglio è di non comprare il titolo, nonostante ravvisiamo opportunità interessanti dallo studio dei fondamentali.