Questa pianta oggi rappresenta una specie protetta ed è impossibile raccoglierla senza rischiare una sanzione amministrativa. Si tratta della genziana da cui nasce il famosissimo liquore tradizionale dell’Abruzzo. Oggi appartiene alla lista delle specie protette ma è possibile acquistare in erboristeria o sul web le radici essiccate della pianta o suoi infusi biologici. La genziana: questo tesoro di una regione italiana è il segreto per vivere in salute migliorando il benessere del corpo e regalando una pelle invidiabile. È impossibile quindi non conoscere questi suoi usi straordinari.

Come usare questa pianta e sfruttare tutte le sue incredibili proprietà

Con le radici essiccate di questa pianta è possibile realizzare infusi e decotti con importanti effetti sul corpo. Innanzitutto la genziana ha proprietà antinfiammatorie. Ma sembrerebbe avere ottimi effetti anche in fatto di sinusite e congestione nasale. Grazie a importanti sostanze contenute al suo interno questa pianta aumenta l’appetito e protegge l’apparato digerente.

Si tratta di una sorta di digestivo naturale che sembra stimolare la produzione dei succhi gastrici. Ovviamente un uso eccessivo e sproporzionato può comportare reflusso gastrico per cui è sempre consigliabile valutare dosi e modalità d’assunzione con uno specialista del settore. Non bisogna assumerla fresca perché altrimenti la genziana è tossica.

Questo tesoro di una regione italiana è il segreto per vivere in salute

Esso pare svolgere pure una funzione antimicrobica contrastando infezioni batteriche e fungine, tra cui il tanto temuto Stafilococco. Ma la pianta è anche un’importante alleata nella bellezza della pelle. Essa contrasta la formazione dei punti neri e le odiose macchie della pelle dovute all’esposizione solare. Mitiga le imperfezioni del viso e sembra attenuare anche le rughe.

La genziana purifica la pelle troppo grassa. Per esempio basterà lasciare macerare 20 grammi di radice essiccata di genziana in un litro d’acqua calda. Una volta raffreddato questo composto è utile per detergere la pelle e per una skincare tutta naturale. Per eliminare le macchie del viso più ostinate consigliamo invece quest’altra soluzione naturale.