Se siamo alla ricerca di un piatto originale, gustoso e facile da preparare, siamo finiti sulla ricetta giusta. Il piatto che presentiamo arriva dalla Spagna ed è sorprendente vedere con quanta versatilità è possibile utilizzare questa preparazione. In Spagna, infatti, questa ricetta viene impiegata per le classiche “tapas”, i piccoli aperitivi da gustare con una bevanda alcolica. Il nome del piatto è polpo à la gallega, o polpo alla galiziana. Questo tenerissimo polpo si scioglie in bocca e vale oro come antipasto o secondo piatto e cucinarlo sarà uno scherzo grazie ai trucchi che sveleremo.

Come cucinare un polpo morbido come il burro

Prima degli ingredienti cominciamo da un segreto per la cottura del polpo. Per ottenere un polpo davvero tenero il primo trucco è quello di acquistarlo qualche giorno prima, pulirlo e congelarlo. Il congelamento spezza le fibre della carne rendendola decisamente più morbida. In alternativa dovremo battere il polpo con un batticarne.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

La preparazione è semplice ma di grande effetto e per realizzarla serviranno:

polpo 1kg;

patate 400 g;

1 foglia d’alloro;

ginepro;

olio;

paprika dolce e piccante.

Mettiamo a bollire dell’acqua con qualche bacca di ginepro e una foglia di alloro. Quando questa bollirà, immergiamo i tentacoli 3 o 4 volte. Questo consentirà di avere dei tentacoli ben arricciati.

Questo tenerissimo polpo si scioglie in bocca e vale oro come antipasto o secondo piatto

Svolta questa operazione immergiamo completamente il polpo nell’acqua bollente e cuociamo per 45 minuti e lasciamolo intiepidire nella propria acqua. Tuttavia per capire se il polpo è cotto dovremo infilzarlo con un coltello alla base dei tentacoli, sotto la testa. Quando il coltello penetrerà senza difficoltà il polpo è pronto.

Proseguiamo sbucciando le patate e tagliandole a fette di circa un centimetro di spessore per poi lessarle nell’acqua di cottura del polpo il tanto che basta per ammorbidirle.

Quando le patate saranno cotte, prendiamo il polpo e tagliamolo a pezzi e condiamolo con olio e paprika.

Finger food o seconda portata

A questo punto possiamo realizzare degli eccezionali antipasti monoporzione, ideali da lasciare in tavola, o un secondo piatto.

Nel primo caso disporremo su ogni fetta di patata qualche pezzetto di polpo per uno sfizioso finger food, magari aggiungendo un pizzico di maionese.

Se invece vogliamo realizzare un ricco secondo piatto, trasferiamo patate e polpo in un abbondante piatto da portata e serviamo con una spolverata di prezzemolo.

Approfondimento

Altro che bollito e lesso, ecco come cucinare un polpo morbido per condire pasta e secondi