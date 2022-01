In questo periodo più che mai risparmiare dove possibile è fondamentale. Con i rincari già applicati e quelli futuri fare la spesa intelligente diventa necessario. Sempre più famiglie, infatti, cercano di distribuire al meglio i propri risparmi per arrivare a fine mese.

Trovare qualche trucco per salvare lo stipendio non è difficile e spesso si parte dalla spesa. Comprare a Km 0 ad esempio non aiuta solo l’ambiente ma anche le nostre tasche. Ma soprattutto comprare in modo da non sprecare nulla può essere un risparmio enorme.

Ecco perché quando bisogna cucinare per famiglie anche numerose si cerca sempre qualche espediente. Un piatto che sia buono, economico e che riempia la pancia di tutti. Invece di affidarci a pasti già pronti mettiamoci ai fornelli e prepariamo questo gustoso piatto.

Questo succulento piatto costa meno di 10 euro ed è così buono che farà leccare i baffi a tutti

La versione più conosciuta del piatto proposto oggi è sicuramente con le melanzane. Ma la parmigiana di zucchine è altrettanto buona e saziante. In più se avanza possiamo mangiarla in più giorni o surgelarla già pronta per ogni evenienza.

Ingredienti per circa 6 persone:

1 barattolo di passata di pomodoro;

3 zucchine;

2 mozzarelle;

60 gr circa di Parmigiano Reggiano;

200 gr di prosciutto cotto;

1 confezione di besciamella pronta;

1 cipolla;

Olio EVO;

1 foglia di basilico;

olio per frittura;

farina 00;

sale q.b.

Procedimento per il nostro piatto:

Prepariamo una pastella veloce con acqua, farina e sale. La consistenza deve essere abbastanza fluida. Laviamo le zucchine e tagliamole a rondelle non troppo spesse e passiamole nella pastella. Friggiamole nell’olio per frittura ben caldo e scoliamole su un foglio di carta assorbente;

Tagliamo a pezzetti il prosciutto e la mozzarella e mettiamoli da parte;

In una pentola versiamo un po’ di olio EVO e uniamo la cipolla tritata finemente. Quando sarà imbiondita versiamo la passata di pomodoro. Lasciamo cuocere circa mezz’ora e aggiungiamo il basilico;

Foderiamo una teglia con della carta forno e iniziamo a comporre la parmigiana. Un po’ di besciamella sul fondo e un mestolo di sugo di pomodoro. Disponiamo uno strato di zucchine, un po’ di mozzarella e di prosciutto. Versiamo altra besciamella e un po’ di Parmigiano. Continuiamo a stratificare e finiamo con una spolverata di formaggio.

Inforniamo a 180° gradi in forno preriscaldato per circa 30 minuti. Aspettiamo che si assesti prima di tagliarla in porzioni e servirla;

Quindi, questo succulento piatto costa meno di 10 euro ed è un’ottima soluzione per risparmiare senza rinunciare al gusto. Non è certo dietetica, ma possiamo grigliare le zucchine se non vogliamo friggerle. Questo piatto unico si può servire come primo o secondo, o anche come antipasto.

Un ultimo consiglio

Per risparmiare ulteriormente non acquistiamo il formaggio e il prosciutto già confezionati. Andiamo al banco e prendiamo il formaggio appena grattugiato e il prosciutto appena tagliato. Ci guadagneremo di gusto e andremo a risparmiare preziosi euro.

