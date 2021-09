Con l’arrivo dell’autunno si inizia a pensare ai look di tendenza da sfoggiare nei prossimi mesi. Non si vuole passare inosservate e anche un semplice accessorio può fare la differenza.

Anche se poche ci pensano, per essere sempre alla moda anche in autunno basta questo semplice vestito. Saremo perfette in ogni occasione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma su cosa puntare per essere sempre alla moda con qualcosa di più vistoso?

Basterà un unico indumento iconico, che questa volta sarà ancora più di tendenza.

Questo stupendo trench amato dalle influencer rallegra l’autunno e spopola sul Web

A tutte piace essere al passo con i tempi e sfoggiare outfit invidiabili. Si cerca di prendere spunto dalle sfilate di moda per ricreare abbinamenti perfetti.

In un articolo precedente si era scoperto anche come rendere uniche le unghie. Grazie a questa nuova coloratissima manicure perfetta per settembre si è potuto dare un tocco di colore alle giornate grigie.

Ma se si pensa all’abbigliamento, su cosa ci si deve indirizzare per un look di tendenza?

Sembra incredibile ma non dovremo pensare a chissà che accessorio. Basterà infatti scegliere il più comune trench ma questa volta in una versione più audace. Sarà perfetto in vernice.

Questo stupendo trench amato dalle influencer rallegra l’autunno e spopola sul Web grazie ai suoi colori. Infatti, sarà importantissimo sceglierlo di colori fluo tipo il verde o il rosa. Senza dimenticarsi del blu elettrico.

Questa nuova versione della giacca più amata in tutto il Mondo è sicuramente più irriverente, ma perfetta per catturare l’attenzione e lasciare il segno. Non a caso è amato anche dalla famosissima Chiara Ferragni.

Ma come abbinarlo in modo perfetto?

Più look in uno

La moda insegna che bisogna osare sempre. Un look troppo anonimo passerà sicuramente inosservato.

Prendiamo spunto dalle migliori influencer e scegliamo il nostro abbinamento preferito.

Quindi si potrà usare il trench di vernice per far risaltare un look total black. O meglio ancora una stampa floreale.

Sarà perfetto su un mini dress o abbinato ad una canotta e short di jeans. Andranno bene sia gli anfibi che le scarpe con il tacco.

Senza dimenticare che va bene sia di giorno che di sera. E sarà perfetto anche per colorare una cupa giornata di pioggia.

Si scoprirà facilmente che un capo così particolare riuscirà ad abbinarsi facilmente a qualsiasi outfit. E a renderlo unico e indimenticabile.

Ecco come dare un tocco di colore ai mesi più cupi dell’anno. Con una sola giacca si riuscirà ad essere sempre alla moda lanciando ogni giorno una nuova tendenza.