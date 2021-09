Superare i cent’anni in piena salute è il sogno di molti. Alcuni vogliono sapere come cambierà il Mondo di domani. Altri desiderano esserci quando i loro amati nipoti diventeranno adulti e avranno a loro volta una famiglia. Aspirazioni più che comprensibili, e di grande fascino, che però pochissimi riescono a realizzare. Ma perché solo una percentuale minima di persone raggiunge il secolo di età, evitando le malattie? Uno studio recente sembra risolvere il mistero.

Questo studio straordinario svela il segreto per vivere cent’anni

Per spiegarsi come mai solo alcuni individui vincano la lotteria genetica, diventando centenari, gli scienziati avevano finora due teorie:

I centenari non avrebbero i geni responsabili delle malattie che comunemente colpiscono gli anziani;

I centenari avrebbero al contrario dei geni speciali, capaci di proteggerli da tali malattie.

Scopriamo insieme quale delle due teorie si è rivelata corretta.

La soluzione per essere centenari è nel DNA

L’Albert Einstein College of Medicine sembra giunto alla soluzione del problema. Gli scienziati hanno confrontato il DNA di 515 centenari con quello di 500 persone di età compresa tra i 70 e i 95 anni. La scoperta, poi pubblicata sulla rivista scientifica Nature Aging, ha confermato la teoria dei geni “protettivi”. Tutti i centenari possedevano delle varianti del DNA assenti negli anziani incapaci di superare la soglia del secolo. Le implicazioni di questa scoperta sono numerose ed estremamente importanti.

Lo stile di vita è sempre un fattore di cui tenere conto

Ovviamente, ciò non significa che altri parametri non influiscano sulla longevità di una persona. È sempre consigliabile curare con la massima attenzione dieta e sonno, facendo regolare attività fisica, se vogliamo arrivare in forma a un’età avanzata. Ma, è inutile negarlo, per superare il traguardo dei 100 anni la qualità dei nostri geni sembra svolgere un ruolo di primaria importanza. Una brutta notizia per chi ha un DNA, diciamo, “normale”? Niente affatto.

Il futuro di tutti potrebbe cambiare

Questo studio straordinario svela il segreto per vivere cent’anni, ma non solo: getta le basi per ricerche scientifiche che potrebbero cambiare la vita di tutti. Gli esperti del settore ritengono che, ipoteticamente, a partire da questa scoperta sarebbe possibile sviluppare rivoluzionari farmaci anti-età. Questi farmaci non curerebbero le singole malattie, che spesso influiscono sulla durata e la qualità della vita. Combatterebbero invece il meccanismo stesso alla base del processo di invecchiamento. Ci aspetta dunque un futuro pieno di centenari? Non resta che attendere incrociando le dita. Forse non ci vorranno cent’anni perché il sogno di molti diventi realtà.