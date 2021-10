Sono sempre di più gli sforzi delle Organizzazioni Internazionali per un’economia più sostenibile. Che la salute del Mondo ci stia sfuggendo di mano non è una novità. E in quest’ottica anche allevamento e agricoltura rivestono un ruolo importante. Parliamo spesso dei cosiddetti “super food” che non sono alimenti miracolosi, ma sicuramente benefici. Non curano le malattie, ma spesso rappresentano coltivazioni a minor impatto ambientale. Ciò significa meno sfruttamento del suolo, minori consumi di acqua e nessun disboscamento per le colture. In quest’ottica si inserisce questo strepitoso cereale sconosciuto pieno di fibre per colon e intestino e di aiuto agli intolleranti. Lo sostiene questo importante studio internazionale che vediamo assieme ai nostri Esperti.

Arriva dalle piane desertiche dell’Africa

Arriva dalle zone più desertiche e povere dell’Africa il teff, un cereale considerato dalla scienza come un aiuto alla digestione. È infatti ricchissimo di fibre, quelle sostanze che proteggono il nostro organismo, permettendo di velocizzare il metabolismo e di regolare meglio l’intestino. Inserito anche dal nostro Ministero nell’elenco dei prodotti da usare per stare bene. La sua farina è considerata un prodotto senza glutine e la cucina moderna la utilizza per fare un po’ di tutto:

torte e biscotti;

pane e grissini;

pizze e focacce;

addirittura, pasta frolla e crepes.

Questo strepitoso cereale sconosciuto è pieno di fibre per colon e intestino e di aiuto agli intolleranti

Il teff è ancora quasi sconosciuto in molti Paesi occidentali, ma in Etiopia ed Eritrea, sue terre d’origine, è conosciuto sin dall’antichità. Qui le popolazioni indigene lo chiamano “il cereale della salute”, grazie proprio ai suoi nutrienti. Il suo seme è uno dei più piccoli al Mondo e porta con sé: carboidrati, proteine, minerali, vitamine e fibre. In particolare, il teff si segnala per la ricchezza di calcio, zinco e vitamina B.

Cosa particolare e molto curiosa è che proprio grazie alle sue minuscole dimensioni, anche per la semplice elaborazione, la buccia non viene separata dal seme. Quindi, tutti i nutrienti finiscono sulle tavole di chi lo consuma. I prodotti fatti con la sua farina sono ricchi di crusca e di fibre, sostanze che aiutano il nostro organismo ad andare regolarmente in bagno.

Non solo benefico ma anche alternativo

Preparare qualche ricetta sfiziosa con questa farina sarà particolarmente piacevole. Possiamo acquistarla nei supermercati più riforniti che vantino le corsie etniche. Ma anche nei negozi di prodotti biologici, nelle erboristerie e ovviamente su Internet. La consistenza della sua farina è abbastanza importante, tanto da rivelarsi anche un ottimo addensante che può sostituire l’amido di mais. Proprio in questo senso viene utilizzato anche in molte ricette come per la preparazione dei pancake e delle torte.

