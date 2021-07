La maggioranza di noi si cura del proprio corpo, ma raramente si occupa del proprio benessere psicologico. Però ci sono infiniti modi per poterlo fare. Uno di questi è lo psicologo, ma anche la meditazione e il journaling sono anche delle valide alternative per cominciare a prendersi cura di sé partendo da zero. Esistono poi anche degli “integratori” che possono facilitare il nostro percorso. Oggi parliamo di uno di questi. Questo strabiliante rimedio naturale sconfigge stress e fatica proteggendo le nostre cellule dal cancro. Vediamo insieme di cosa si tratta e se è il caso di inserirlo all’interno della nostra routine.

Stiamo parlando della Rhodiola Rosea, pianta ampiamente impiegata nel campo della fitoterapia. Questa infatti ha degli effetti benefici sul nostro umore. Infatti è dimostrato che va a stimolare direttamente la produzione di serotonina. Nell’immaginario comune questa sostanza è l’ormone della felicità e in effetti regola molte nostre funzioni basilari come l’appetito, l’umore e il ritmo sonno-veglia. Per questo motivo assumere gli estratti di questa pianta ci può aiutare a migliorare i nostri stati d’animo e a ritrovare dei buoni livelli di energia sia mentale che fisica. Per questo motivo è spesso consigliata per chi pratica sport a livello agonistico.

Gli studi scientifici sulle proprietà antitumorali Rhodiola Rosea

Inoltre questa pianta possiede anche degli effetti antitumorali. Sono presenti infatti degli studi che confermano questa evidenza. Infatti degli esperimenti sugli animali hanno messo in rilievo il nesso fra il suo utilizzo e la decrescita delle metastasi al fegato. Infatti i topi a cui essa veniva somministrata reagivano meglio ai medicinali, avendo un assorbimento più efficace e sopportandone meglio gli effetti collaterali. Statisticamente poi vivevano più a lungo rispetto ai loro simili. Al momento non è ancora chiaro se questa pianta sia efficace su tutti i tipi di tumore.

