Molti quando pensano al ponte dell’Immacolata e alle vacanze di Natale sognano di partire alla volta di mete lontane. Purtroppo però le nuove varianti e i possibili lockdown, che si incominciano a ventilare in Europa, possono far svanire questo proposito. Però si può sempre viaggiare in lungo e in largo nel nostro Bel Paese. Oggi facciamo un esempio in merito. Infatti questo splendido borgo è perfetto da visitare a dicembre per ammirare le luminarie e vivere la magia del Natale. Vediamo insieme di cosa si tratta e dove si trova di preciso.

Stiamo parlando di Gaeta, comune situato nella provincia laziale di Latina. Questo città vanta una storia millenaria. Infatti sono presenti delle testimonianze fin dal tempo degli antichi Romani e del Medioevo, periodo a cui risalgono le fortificazioni e le cinte murarie. In questi secoli infatti vennero costruite per difendersi dalle incursioni dei Saraceni. A testimonianza della fede di questi tempi sono presenti poi parecchie architetture di matrice religiosa, che le hanno valso l’appellativo di “città dalle 100 chiese”.

La più famosa è sicuramente il tempio di San Francesco, seguita poi dalla Cattedrale dei Santi Erasmo e Marciano. È poi presente una vera e propria particolarità naturalistica, la Montagna Spaccata. Si narra che questa si sia separata alla morte di Cristo. Sempre sulla scia religiosa questo periodo dell’anno assume una particolare importanza. Il centro storico infatti si illumina con le luci tipicamente natalizie, regalando gioia e serenità a chi lo visita. Queste sono visibili dal 30 di ottobre fino al 16 di gennaio.

Cosa si può visitare nei dintorni

Suggeriamo poi di recarsi a Subiaco, altra cittadina classificata fra le più suggestive della nostra Penisola che dista da qui circa due ore di macchina. Infatti questo borgo medievale fra i più belli d’Italia è perfetto per una toccata e fuga a settembre. Essendo nella provincia di Roma, è immancabile una tappa nella capitale. Se si ha già avuto modo di vedere il Colosseo, i Musei Vaticani e le varie chiese costellate dai chiaroscuri di Michelangelo Merisi, ci sono però altri luoghi meno conosciuti che sono veramente imperdibili. Ecco una piccola mini-guida che elenca i cinque posti particolari e totalmente gratuiti da vedere a Roma.

