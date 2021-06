Esiste una pianta che fiorisce a partire dalla tarda primavera e per tutto l’autunno. Si tratta dell’Agnocasto, una bellissima pianta fiorita a foglia caduca. Chi la coltiva beneficia di fioriture mozzafiato senza dare alla pianta troppe attenzioni. Questo spettacolare fiore lilla abbellisce i più incantevoli giardini e regala profumi intensi e colorazioni vistose agli occhi di tutti. La Redazione di Casa e Giardino spiegherà come coltivarlo nel migliore dei modi grazie a pochi e semplici passaggi.

L’aspetto dell’agnocasto

Questa meravigliosa pianta cresce in steli lunghi e fiori a spighe. La colorazione più frequente è il violetto-lilla ma esistono davvero molte specie dell’Agnocasto. Alcune regalano fiori bianchi o rosa e altri bellissime spighe blu. Le foglie sono invece verdi e talvolta mostrano colorazioni grigie davvero particolari. Questi colori e profumi attirano moltissimo le farfalle e le api.

Proprio queste ultime sono le principali responsabili dell’impollinazione di questo fiore. I fiori diventano bacche tonde ripiene di piccoli semi scuri e piccanti come il peperoncino. Insomma questo spettacolare fiore lilla abbellisce i più incantevoli giardini e regala profumi intensi e colorazioni vistose a chi lo sceglie. Ma ecco subito preziosi consigli per coltivarlo.

Come coltivare l’agnocasto

Questa pianta è sufficientemente rustica ma richiede molto sole. Meglio collocarla in un luogo in cui i raggi del sole colpiscono direttamente la pianta. Tuttavia l’Agnocasto resiste a temperature anche sotto i 10 gradi per cui non bisognerà avere troppe cure nel riparlarla dai gelidi inverni. Predilige terreni misti a sabbia e suggeriamo di non collocarla in suoli troppo argillosi.

In quest’ultimo caso esiste comunque una soluzione per rendere meno argilloso il suolo. Bisognerà annaffiare la pianta regolarmente in estate mentre nel resto delle stagioni basterà la semplice acqua piovana. Suggeriamo di concimare la pianta due volte l’anno in primavera e autunno. L’agnocasto è molto resistente ad afidi e parassiti e bisognerà solo prestare attenzione ai ristagni idrici.