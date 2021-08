Tra gli ospiti indesiderati sul nostro volto i brufoli rientrano sicuramente tra i meno graditi. La loro manifestazione avviene puntualmente nel momento sbagliato e spesso la tentazione di toccarli è difficile da contenere. È tuttavia altamente sconsigliato dar fastidio a qualsiasi tipo di eruzione cutanea che, se ferita, potrebbe infettarsi e peggiorare. Succede però che anche quando abbiamo seguito tutte le precauzioni alla lettera il brufolo, una volta ritirato, lasci comunque il segno.

Un accumulo di pigmentazione e quindi di melanina dovuto all’irritazione potrebbe lasciare per diverso tempo macchie di colore rosa/rosso più o meno acceso. Questo sorprendente rimedio naturale elimina le orribili macchie da acne e brufoli e tiene giovane il viso.

Perché vengono i foruncoli?

I motivi per cui brufoli e acne possono comparire sono molteplici e non sempre sono legati a una cattiva condotta dell’ospite. L’uso di farmaci o sbalzi ormonali ad esempio possono essere cause naturali della loro manifestazione, così come l’accumulo di stress. Molto spesso però le cause della comparsa di questo fenomeno sono legate alle abitudini quotidiane. Una cattiva alimentazione, una scarsa pulizia del viso o un uso eccessivo di trucco sono tutti fattori che concorrono alla formazione di brufoli. Questi spesso si formano in seguito ad una produzione eccessiva produzione di sebo, la sostanza che tiene idratata ed elastica tutta la superficie della pelle. Acne e brufoli pertanto possono spuntare ovunque sul corpo, ma quando compaiono sul viso diventano particolarmente temuti.

Un rimedio naturale davvero interessante per le sue molteplici proprietà è l’olio di Rosa Mosqueta.

In precedenza abbiamo già parlato di come pochi conoscano quest’olio naturale che dona luce ai capelli e combatte le rughe, ma non finisce qui. Proveniente da una pianta simile alla rosa canina, è ricca di omega-6 e omega-3, oltre ad essere un antiossidante naturale ed una difesa contro i radicali liberi. Gli acidi grassi essenziali polinsaturi, la concentrazione di acido transretinoico, di carotenoidi e licopene, lo rendono perfetto per qualsiasi trattamento della pelle. Infatti oltre ad essere apprezzatissimo per trattamenti anti età, è perfetto per curare le macchie lasciate da acne e brufoli. Applicando l’olio con regolarità sulle macchie, questo attenuerà l’iperpigmentazione riportando la pelle al suo colore naturale.