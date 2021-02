Internet è un mondo molto particolare, in cui ci si può perdere. Chi non è pratico a volte non si orienta in mezzo ai vari Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, ed altri.

Ed esistono tantissimi luoghi in rete che sono lì da anni, utilizzati solo da una cerchia ristretta di appassionati. Poi succede qualcosa, ed ecco che esce allo scoperto, e tutti lo conoscono. Ed è proprio quello che è successo in questi giorni. Questo sito web oggi è sulla bocca di tutti, ecco perchè.

L’evento che ha scatenato tutto

Questa settimana, se abbiamo seguito il telegiornale, abbiamo sicuramente sentito della notizia riguardo a qualcosa che è accaduto in borsa. Le azioni di una compagnia in difficoltà chiamata GameStop sono schizzate alle stelle, e non per caso. È infatti successo che gli utenti di un sito hanno deciso di mettere in atto un piano per far perdere tantissimi soldi ai cosiddetti hedge funds. Come hanno fatto? Facendo salire il titolo GME, comprandone in massa le azioni su cui stava avvenendo una speculazione da parte di questi fondi speculativi, appunto.

Ma qual è stata la piattaforma utilizzata per organizzare tutto questo? È stato usato un sito che si chiama Reddit, un luogo unico nel mondo di internet.

Reddit: un forum di discussione

Reddit è stato fondato nel 2005, ed è un particolare tipo di sito detto forum. In esso, gli utenti propongono degli argomenti di discussione e poi iniziano conversazioni virtuali, chattando con altre persone. Queste discussioni sono pubbliche e chiunque può partecipare, proprio come se ci si trovasse in un “foro” romano.

Le discussioni sono poi raccolte in vari gruppi, divise per argomento. Per cui, chi è interessato a parlare di un determinato tema può trovarlo in maniera facile. C’è chi vuole consigli di fitness, chi vuole un confronto su temi scientifici, o ancora chi vuole discutere di cinema. Nell’enorme comunità di Reddit sono disponibili un gran numero di argomenti di cui discutere, per cui ce n’è per tutti i gusti.

E questo sito web oggi è sulla bocca di tutti, ecco perchè: per le discussioni di finanza partite qui e che hanno avuto effetti imprevisti. Uno dei tanti esempi di come internet possa scatenare effetti nella vita reale e in tutto il mondo.