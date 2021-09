A volte osserviamo il nostro corpo ma spesso non siamo in grado di vedere piccoli cambiamenti. Eppure, anche se piccoli, non significa che non abbiano importanza. Infatti, non tutti sintomi sono immediatamente evidenti. Ascoltare il corpo, del resto, non è per nulla semplice. E questo accade sia nelle donne che negli uomini, anche nelle parti più intime. Per vergogna o per abitudine spesso non prestiamo attenzione ai cambiamenti che anche i genitali possono subire.

Eppure, questo sintomo sottovalutato negli uomini potrebbe nascondere queste gravi patologie. Si tratta di quello che spesso è un impercettibile mutamento dei testicoli. A esso sono associate tutta una serie di cause e possibili conseguenze. Vediamo insieme i sintomi e come agire in caso si presentino.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Una condizione rischiosa dell’organo maschile

Osservare una diminuzione del volume dei testicoli è davvero difficile. Ma per chi conosce il proprio corpo, accorgersi di questo cambiamento può rivelarsi fondamentale. L’ipotrofia testicolare è, appunto, la riduzione del volume dei testicoli. Mediamente questi organi misurano 50x30x30 in età adulta. A 70/80 anni si verifica una diminuzione del 30% circa.

Ma quando questa diminuzione si verifica in età precoce significa che l’organo è in sofferenza. Tra i sintomi possiamo rilevare una diminuzione dei muscoli e del desiderio sessuale, aumento di peso e sbalzi di umore. Inoltre, l’ipotrofia testicolare ha conseguenze come l’abbassamento del livello di testosterone e la riduzione degli spermatozoi, quindi della fertilità. Ciò dipenderà o dalla riduzione delle cellule germinali, o della fertilità, oppure delle cellule di Leydig, o dell’ormone sessuale.

Questo sintomo sottovalutato negli uomini potrebbe nascondere queste gravi patologie

Le cause finora connesse a questa sintomatologia sono diverse. Infatti, l’ipotrofia testicolare può essere causata da altre patologie, quali infezioni virali o orchite, AIDS, sifilide, dilatazione delle vene attorno al testicolo, torsione testicolare. Oppure, si verifica in seguito a chemioterapia, uso di steroidi o di farmaci estrogeni durante la cura di tumori. Inoltre, anche abitudini poco salutari come il consumo eccessivo di alcol è una causa. Si ricorda che anche il tumore ai testicoli ha come sintomo la riduzione del volume degli stessi.

La verifica della diminuzione improvvisa di uno o entrambi i testicoli è verificabile dal paziente tramite autopalpazione. Ma è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di fiducia. È necessario, infatti, trovare le cause specifiche e solo dopo concordare un trattamento. Questo potrà essere chirurgico o farmacologico. Il controllo e la diagnosi vengono fatti grazie alle analisi del sangue o allo spermiogramma.

Approfondimento

Le armi migliori per prevenire e diagnosticare il tumore al seno e vivere serene