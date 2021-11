Purtroppo anche i nostri amici a quattro zampe possono ammalarsi in maniera grave. Anche tra i cani esiste il tumore, che può svilupparsi in molte parti del corpo, come succede con noi umani. I nostri amici pelosi, però, non possono comunicare con noi a parole quando stanno male, quindi è nostra responsabilità prestare sempre la massima attenzione al loro stato di salute. Esiste un sintomo nel cane che a volte indica la presenza di tumore. Purtroppo si tratta di un sintomo molto comune, e per questo potremmo non accorgerci della sua presenza fino a quando non è troppo tardi. Vediamo di che cosa si tratta.

Questo sintomo comune potrebbe essere indicatore di un tumore nel cane soprattutto anziano

Ma di quale sintomo stiamo parlando? Si tratta del prurito persistente. Il prurito è molto comune nei cani. Nella maggior parte dei casi può indicare la presenza di parassiti esterni come le pulci oppure un’irritazione cutanea non grave. Questi problemi sono semplici da risolvere e non devono destare allarme. Purtroppo però il prurito può anche essere la spia di qualcosa di ben più grave. Pertanto, questo sintomo comune potrebbe essere indicatore di un tumore nel cane soprattutto anziano. Si tratta del mastocitoma.

Che cos’è il mastocitoma

Il mastocitoma è un tumore che coinvolge i mastociti. I mastociti sono delle cellule che fanno parte del tessuto connettivo e hanno un ruolo chiave nella risposta immunologica dell’organismo. Il mastocitoma nel cane può insorgere sia sulla pelle che sugli organi interni. Se sorge sulla pelle, può manifestarsi come una zona gonfia, arrossata e pruriginosa. Il mastocitoma è uno dei tumori della pelle più comuni nei cani. Purtroppo può colpire qualsiasi cane, ma alcune razze sono particolarmente vulnerabili.

Quali sono le razze più vulnerabili

Pare che siano particolarmente vulnerabili al mastocitoma le razze con il muso schiacciato, come bulldog, boxer o boston terrier, ma anche labrador e golden retriever. Dobbiamo però sempre tenere gli occhi aperti e sorvegliare attentamente lo stato di salute del nostro amico a quattro zampe, specialmente se anziano. I cani anziani, infatti, sono più vulnerabili ai tumori.

Il mastocitoma può essere individuato attraverso agoaspirato e analisi del sangue, e la terapia deve cominciare il prima possibile. Se notiamo rigonfiamenti, irritazioni, o punti pruriginosi e arrossati sul mantello del nostro cane è importante rivolgersi prontamente a un veterinario di fiducia, che saprà fare una diagnosi corretta.

Un altro sintomo comune è quando il cane si lecca ossessivamente le zampe. Ma che cosa significa questo comportamento? Ecco perché il cane si lecca sempre le zampe e quando dobbiamo preoccuparci.