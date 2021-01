Ogni padrone si trova spesso a sorridere di comportamenti strani o buffi dei propri animali domestici. Tantissimi di noi sono infatti scoppiati a ridere davanti a un cane che si insegue la coda o ad un gatto salterino.

Esistono, però, alcuni atteggiamenti dei nostri amici che prendiamo poco sul serio. E che in realtà indicano che il nostro amico non sta bene. In particolare, questo simpatico atteggiamento di cani e gatti indica in realtà molto di più.

I comportamenti dei nostri amici

Vivere con i nostri amici a quattro zampe è un’esperienza che ci riempie la vita. Capita spesso, infatti, di tornare a casa dopo una giornata difficile e ritrovare serenità di fronte ai propri amici.

In particolare, alcuni loro comportamenti ci risultano tanto buffi e strani da farci profondamente divertire. Solitamente gran parte di questi comportamenti sono innocui.

Vedere, ad esempio, il nostro labrador sbavare davanti a una bistecca non può far altro che farci sorridere e di certo non gli fa male.

Esistono, tuttavia, altri comportamenti che noi prendiamo spesso sottogamba e che potrebbero essere indicativi di molto di più.

Ve ne è in particolare uno che a volte ci fa ridere ma che potrebbe anche indicarci che il nostro amico a quattro zampe è in serio pericolo.

L’head pressing

Uno degli atteggiamenti che ci fa sorridere è quello per cui un cane o un gatto poggiano la propria testa contro il muro. Nel nostro immaginario il nostro amico si sta riposando dopo una giornata particolarmente faticosa, o è semplicemente stanco.

Purtroppo, questa nostra interpretazione è molto lontana dalla realtà. Questo fenomeno si chiama infatti “head pressing” e può essere collegato a delle gravi problematiche di salute del gatto o del cane.

Ricerche olandesi hanno collegato questo sintomo a malattie di natura neurologica, la peggiore delle quali è sicuramente quella di un tumore al cervello.

Nel caso il nostro amico dovesse continuare a presentare questi sintomi è importante contattare il proprio veterinario. Infatti, questo simpatico atteggiamento di cani e gatti indica in realtà molto di più, ed è meglio stare sul sicuro.