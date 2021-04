Un primo piatto raffinato, gustoso e profumato, una vera esplosione di sapori e colori.

Ottimo sia freddo che caldo, perfetto per una cena importante, per un giorno di festività o per il pranzo domenicale.

Le linguine con gamberi e pistacchi sono un piatto delizioso, perfetto per chi ama sperimentare gusti diversi dilettandosi in abbinamenti di ingredienti assolutamente particolari.

Questo sì che è un piatto davvero delizioso, colorato e profumato che si prepara in meno di dieci minuti con pochissimi e semplici ingredienti. Vediamo quali.

Ingredienti per 4 persone

a) 400g di linguine con trafilatura al bronzo;

b) 16 gamberi rossi o mazzancolle grandezza media;

c) una tazzina di vino bianco;

d) 70g granella di pistacchi (lasciarne un po’ da parte per la decorazione)

e) pesto di pistacchi fresco o già confezionato;

f) prezzemolo;

e) olio q.b.;

f) sale;

g) limone facoltativo.

Pesto

a) 100 g pistacchi;

b) prezzemolo;

c) 50g di olio evo;

e) sale;

f) aglio;

Procedimento

Pesto

Frullare i pistacchi sgusciati con il prezzemolo, olio e sale fino ad ottenere la giusta consistenza, se necessario aggiungere altro olio o acqua di cottura della pasta.

Lavare i gamberi, eliminare la corazza e la coda, lasciarne 4 interi che serviranno per decorare il piatto finale. Con uno stuzzicadenti sfilare delicatamente il budellino centrale, facendo attenzione che non si rompa. Tagliare il resto dei gamberi in tre parti ciascuno.

Sbucciarle l’aglio, tagliare e farlo rosolare in una padella capiente con un fondo di olio.

Aggiungere tutti i gamberi e far cuocere da ambo le parti per un minuto, aggiustare di sale e prezzemolo.

Sfumare con il vino bianco e far evaporare.

Aggiungere qualche cucchiaio di pesto e la granella, amalgamare bene, lasciar riposare.

Lessare la pasta in abbondante acqua salata, lasciarne un po’ da parte in un bicchiere.

Scolarla al dente, versare nella padella aggiungendo un po’ di acqua di cottura.

Per gli amanti del limone(facoltativo) spremere un po’ di succo.

Servire creando un nido di tagliatelle nel piatto, decorare con altra granella di pistacchi e un gambero intero in ciascun piatto.

Piatto unico e profumato, dal condimento cremoso, molto semplice da realizzare ma di grande effetto.

Si può arricchire aggiungendo speck o pancetta, si possono utilizzare anche gamberi congelati.

Questo sì che è un piatto davvero delizioso, colorato e profumato che si prepara in meno di dieci minuti, da lasciare a bocca aperta tutti gli ospiti.