Anche un piccolo angolo in giardino può essere prezioso per trascorrere belle giornate all’aperto con la famiglia o gli amici. Quale occasione migliore di un bel barbecue, preparato grigliando carne fresca e tenerissima. Pollo, tacchino, maiale o vitello, l’importante è cuocere la carne a puntino e insaporirla con le spezie giuste.

La ricerca del contorno perfetto, però, è sempre molto impegnativa, specialmente quando si tratta di accompagnare pietanze al sugo di pomodoro. Il contorno sbagliato può non valorizzare al meglio la grigliata di carne. E, invece che proporre la solita insalata o le verdure grigliate, possiamo giocare di fantasia con contorni freschi e veloci. In questo caso, basteranno davvero pochi minuti di preparazione per realizzare un contorno dal successo assicurato.

Gli ingredienti da utilizzare per la preparazione

250 grammi di formaggio primosale;

2 peperoni (uno giallo e uno rosso);

6 filetti di acciughe sotto sale;

60 grammi di olive verdi prive di nocciolo;

basilico q.b.;

mezzo spicchio d’aglio;

olio d’oliva q.b.;

sale e pepe a piacere.

Questo sfizioso contorno freddo per grigliate di carne è la ricetta estiva veloce incredibilmente perfetta, senza forno o frittura

Bisognerà iniziare lavando i peperoni e privandoli dei piccoli semi o filamenti interni. Dopo averli tagliati in fette abbastanza spesse, cuocerli sulla griglia fino a che non diventeranno morbidi e ben caramellati. Quindi, salarli e peparli a piacere.

Prima di usare i filetti di acciughe, dissalarli sotto l’acqua corrente. Poi, unirli alle olive, all’aglio e alle foglie di basilico. Bisognerà preparare una sorta di trito grossolano, che servirà per il condimento.

Come farcire il primosale ai peperoni

Terminata la fase di preparazione, ecco come preparare questo sfizioso contorno freddo per grigliate di carne come bistecche o spiedini. Tagliare a metà il formaggio primosale nel senso della larghezza. Usare una parte del condimento appena realizzato per farcire il formaggio e aggiungere anche i peperoni.

Richiudere il formaggio, avendo cura di pressarlo leggermente. Con l’aiuto di un pennello da cucina, spennellare dell’olio sulla superficie del formaggio. Quindi, cuocerlo sulla griglia per 2 minuti su ogni lato. Servire il formaggio farcito con accanto i peperoni e il condimento di olive, aglio e basilico. Ecco pronto un contorno con cui rinfrescare il palato dopo un barbecue in giardino.

