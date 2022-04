Le uova sono tra gli alimenti più amati dai bambini, ma anche dagli adulti. Possono essere preparate in modi molto diversi tra loro e, in alcuni casi, possono anche essere utilizzate in insalata. Le uova spesso vengono cucinate sode e riempite di favolosa salsa tonnata, restando tra gli antipasti più apprezzati da tutti. Oggi si andrà a vedere una alternativa alle classiche uova tonnate in cui le uova sono abbinate a uno degli ortaggi di stagione più amati, gli asparagi. Questo sfizioso contorno con uova sode e asparagi è senza maionese e si potrà preparare molto velocemente. Si tratta di una ricetta semplice che ci farà fare un figurone. Sarà sufficiente avere delle uova e degli asparagi, oltre agli immancabili sale, pepe e olio EVO. Si potranno anche aggiungere del formaggio spalmabile o del Pecorino grattugiato e scorze di limone, comunque non fondamentali per la buona riuscita della ricetta.

Ingredienti

10 uova;

2 mazzetti di asparagi;

1 limone;

3 cucchiai di formaggio Pecorino;

sale q. b.;

pepe q. b.;

olio EVO q. b.

Questo sfizioso contorno con uova sode e asparagi è senza maionese, facile da cucinare e perfetto per la primavera anche al posto delle tonnate

Per prima cosa sarà necessario occuparsi della preparazione delle uova da far cuocere in un pentolino pieno di acqua. Una volta pronte, dopo circa una decina di minuti, immergiamole in acqua fredda. In seguito bisognerà lavare e pulire gli asparagi a cui andrà eliminata la parte inferiore, più coriacea. Gli ortaggi, poi, dovranno cuocere in acqua bollente per una decina di minuti facendo attenzione alla cottura. Infatti, non dovranno diventare troppo morbidi, ma sarà bene che rimangano al dente.

Una volta cotti, metterli in acqua fredda e tornare alle uova, da sgusciare e tagliare a metà rimuovendo i tuorli. A questo punto uniamo i tuorli agli asparagi insieme a un cucchiaino di olio EVO, la scorza del limone, il pecorino, sale e pepe. Frullare il tutto per ottenere una crema omogenea da distribuire nelle uova utilizzando un cucchiaino. In alternativa si potranno anche lasciare da parte degli asparagi interi che potranno essere accostati alle uova come decorazione nel piatto di portata. Il formaggio Pecorino si potrà omettere o sostituire con altri formaggi, come quelli spalmabili o il Parmigiano.

Approfondimento

Le incredibili tecniche per cucinare le uova in pochi minuti