Spesso quando cuciniamo un secondo per cena quello che ci manca è il contorno. Quel qualcosa in più che ci permette di accompagnare la portata principale ma anche di spezzare o esaltare il suo sapore.

Per fortuna, però, siamo in autunno, un mese che ci viene in soccorso con le sue immense varietà di verdure.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Infatti, proprio la verdura è un’ottima compagnia nel piatto per la carne e per il pesce ed è anche la protagonista di questo articolo.

Conosceremo, quindi, la ricetta di questo sfizioso contorno autunnale che è facilissimo da preparare ed è una miniera di vitamina K.

Il re dell’autunno

È proprio il broccolo, questa verdura a forma di bouquet tutta verde, con dei “fiori” spugnosi e un po’ maleodoranti ma di una bontà squisita.

Da questo prodotto bitorzoluto realizzeremo un fantastico contorno, pronto in un lampo ma incredibilmente sfizioso.

Proprio quello che ci vuole per dare una svolta a quelle cene un po’ tristi e poco saporite.

Gli ingredienti sono:

un broccolo;

olio extravergine d’oliva;

due spicchi d’aglio;

sale e peperoncino.

Questa ricetta oltre che appetitosa potrebbe anche rivelarsi utile per il nostro organismo. Infatti, il broccolo contiene innanzitutto vitamina K e ben 101,5 microgrammi per ogni 100 grammi di broccolo crudo. Questa particolare vitamina è molto importante in quanto favorirebbe una buona coagulabilità del sangue.

Ma inoltre il broccolo racchiude in sé:

vitamina C che potrebbe innalzare le nostre barriere immunitarie;

vitamina B che agevolerebbe il buon funzionamento del metabolismo;

e la vitamina A che aiuterebbe la salute della vista e della pelle.

Questo sfizioso contorno autunnale è facilissimo da preparare ed è una miniera di vitamina K

Ora conosciamo i benefici del broccolo e l’importanza della vitamina K. E sappiamo anche quali sono gli ingredienti per preparare la nostra ricetta.

E, quindi, la prima cosa da fare è acquistare il miglior broccolo del supermercato o dell’ortofrutta.

A tal proposito, in molti ignorano queste caratteristiche del broccolo che invece sono spie di buona qualità e perfetta maturazione.

Una volta conquistato il nostro bottino, vediamo qual è il procedimento per preparare questo squisito contorno che è il broccolo in padella.

Procedimento

Per prima cosa puliamo, laviamo e tagliamo il broccolo suddividendolo in piccole sezioni con gambo e infiorescenza. Mettiamo, poi, sul fuoco una pentola con dell’acqua e un pizzico di sale. Raggiunto il bollore, aggiungiamo il broccolo, facciamo cuocere per 10 minuti e poi scoliamo. Dopo, puliamo due spicchi d’aglio e li facciamo soffriggere in una padella con olio e peperoncino per un minuto.

A questo punto aggiungiamo il broccolo bollito e con l’aiuto di una spatola di legno lo schiacciamo e lo spezzettiamo. Il risultato deve essere un composto grossolano ma compatto. Chiudiamo il coperchio e lasciamo cuocere per almeno 10 minuti senza aprire e a fiamma media. In questo modo si creerà una deliziosa crosticina. Trascorsi i 10 minuti, possiamo mescolare, far cuocere per altri 2 minuti e il nostro contorno autunnale a base di broccolo in padella è pronto.

Approfondimento

La regina delle cotolette autunnali è questa delizia senza uova e semplicissima da preparare