Il Covid ha sconvolto il mondo del lavoro. Purtroppo, tanti hanno pagato questa grave crisi, soprattutto nel settore turistico. Hotel, ristoranti, teatri e musei hanno patito fortemente le restrizioni contro il virus.

Allo stesso tempo però ci sono stati dei settori che hanno risentito poco, o persino beneficiato della situazione. Questi sono stati servizi molto importanti e che ci hanno dato una grande mano nel superare i momenti più difficili. In particolare, oggi vedremo chi ha visto le sue cifre aumentare fortemente. Questo settore sta dando lavoro a tantissime persone di ogni livello di istruzione.

L’importanza della logistica

Poiché ci siamo ritrovati tutti chiusi in casa, la nostra unica alternativa per poter acquistare ciò che volevamo era compare online. Questo ha portato ad una vera e propria esplosione dell’e-commerce, che ha visto un aumento impressionante dei fatturati.

Una volta si acquistavano online soprattutto prodotti tecnologici, ora invece si compra di tutto. Dal vestiario ai farmaci, passando persino per la spesa, ormai è normale utilizzare internet. E questo ovviamente ha un forte impatto sul mercato del lavoro. È infatti cresciuto moltissimo il settore della logistica.

Le figure richieste

La crescita della logistica rende necessaria l’assunzione di nuovi corrieri, per consegnare le merci. Ma anche magazzinieri per movimentare la merce che viene stipata nei sempre più numerosi magazzini. Gli investimenti delle aziende della logistica stanno crescendo, e anche chi non possiede titoli di studio può approfittarne.

Per coloro che invece possiedono diploma o laurea, esiste una grande quantità di lavori impiegatizi e gestionali nel settore. Queste figure possono occuparsi della gestione del magazzino, o dei rapporti con i fornitori, o ancora con la programmazione delle spedizioni.

L’e-commerce forse vedrà un calo del suo fatturato nel 2021, se la campagna vaccinale sconfiggerà il Covid. In tal caso le restrizioni si allenteranno e ciò permetterà di tornare nei negozi fisici. Ma comunque si prevede che le abitudini resteranno, e quindi la logistica resterà un ottimo posto dove lavorare.

Questo settore sta dando lavoro a tantissime persone di ogni livello di istruzione. Diamogli un’occhiata se siamo alla ricerca di un’occupazione.

