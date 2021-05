Questo sentimento che tutti provano e cercano di scacciare può essere molto dannoso, ecco come essere meno gelosi in una relazione

La gelosia è un sentimento comunissimo. A tutti è capitato di provarla almeno una volta nella vita. Si tratta di un’emozione complessa che riguarda la paura di perdere il partner. Di sicuro una quota di gelosia è importante all’interno di un rapporto di coppia sano.

In alcuni casi, tuttavia, essa può diventare abnorme e spropositata. È qui che le preoccupazioni si ingigantiscono e si mettono in atto dei comportamenti sbagliati. Molte volte proprio tali modi di fare sono il motivo principale di rottura.

Questo sentimento che tutti provano e cercano di scacciare può essere molto dannoso, per fortuna si possono seguire queste regole su come essere meno gelosi in una relazione.

Gelosia sana e gelosia patologica

Si può definire sana una gelosia contenuta ed equilibrata. Essa si dimostra tramite un sincero coinvolgimento emotivo. Una normale preoccupazione per gli sviluppi della relazione. Per vivere in salute, però, è necessario che non si travalichino dei limiti ben precisi.

A volte la gelosia può assumere la caratteristica di idea prevalente. Si pensa continuamente all’infedeltà del partner. Non si riesce a distogliere tale pensiero fisso. Nei casi più gravi si può trasformare in una ossessione in piena regola.

L’eventualità più grave, tuttavia, è il delirio di gelosia. Una convinzione incrollabile che si sia consumato un tradimento. Inaccessibile alla critica e ad ogni tipo di prova contraria.

Come bisogna combattere una deleteria escalation?

Le regole

Il primo preziosissimo consiglio è importante in una varietà di situazioni. Bisogna prendersi tempo e non agire sull’onda dell’emotività.

In secondo luogo, è indispensabile parlare in maniera aperta con il proprio partner. Mostrarsi fragili e dipendenti in certi casi è un indizio di salute mentale.

Un altro suggerimento è concentrarsi sui propri vissuti e sul proprio passato. Analizzare le proprie debolezze e capire i propri limiti è essenziale.

È fondamentale, infine, esprimere la gelosia in maniera pacata. Ricorrere a scenate e sceneggiate varie potrebbe avere conseguenze molto gravi.