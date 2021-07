Svolgere quotidianamente degli esercizi è un must. Non solo per l’aspetto estetico. Certo, anche l’occhio vuole la sua parte. Mostrare un fisico scolpito in spiaggia è sempre bello. L’aspetto fondamentale, tuttavia, è quello relativo alla nostra salute. Allenarsi regolarmente è imprescindibile per il benessere psicofisico di ogni individuo.

Possono sorgere, però, diversi problemi. Soprattutto relativi al luogo in cui svolgere i suddetti esercizi. Ma niente paura.

Questo semplicissimo esercizio incredibile per gli addominali si può svolgere praticamente dappertutto.

Il tempo è denaro

In questo periodo – e non solo – il tempo è denaro. In un mondo globalizzato bisogna sapersi organizzare al meglio. Anche la pianificazione è una dote molto richiesta nel mondo del lavoro.

Questo discorso vale anche per gli allenamenti. È necessario, infatti, coniugare la routine di esercizi con gli impegni lavorativi e le faccende domestiche.

C’è bisogno, quindi, di qualcosa di veloce ed efficace al tempo stesso.

Per allenare gli addominali esiste una vasta gamma di esercizi

Di sicuro non si possono tralasciare gli addominali. Essi danno un tocco di sensualità e di vigore alla nostra silhouette. Per fortuna esiste una vasta gamma di esercizi che ci permettono di allenare queste fasce muscolari. A partire dai crunch classici, passando per il plank, la hollow position e gli altri esercizi isometrici.

Non bisogna dimenticare gli obliqui

Molti atleti, però, hanno un brutto vizio. Ossia quello di tralasciare gli addominali obliqui. Essi si possono allenare al meglio con la torsione del busto. I dettagli sono spiegati in un articolo pubblicato in precedenza.

Questo semplicissimo esercizio incredibile per gli addominali si può svolgere praticamente dappertutto

L’esercizio in questione prende il nome di stomach vacuum, o, in italiano, “vuoto addominale”. È davvero di facile esecuzione, ma vanta un’efficacia incredibile. Basta trattenere il respiro e tirare la pancia in dentro. Come quando vogliamo apparire più magri. Il lavoro consiste nel trattenere il respiro per alcuni secondi e nel risucchiare l’ombelico spingendolo in direzione della spina dorsale.

Si può svolgere da seduti o in piedi. Ovunque ci troviamo. Davvero da provare.