Durante le feste natalizie le occasioni per trascorrere piacevoli momenti in compagnia di familiari e amici sono tante. Si riscoprono tradizioni culinarie, che vengono preparate solo in queste occasioni e che solitamente variano da Regione a Regione. Per il cenone di San Silvestro, però, ci sono preparazioni che accomunano l’intero Paese nonostante le distanze e sono quelle a base di pesce. Può essere cucinato al forno, bollito o fritto: sarà sempre squisito. L’unica controindicazione di un buon piatto di pesce è lo sgradevole odore che si diffonde per tutta la casa. Si forma durante la preparazione della ricetta e poi sembra non andar più via.

Questo semplice trucchetto della nonna aiuterà ad assorbire i cattivi odori della cucina dopo il cenone di Capodanno

In questo periodo di festa la cucina è in continua funzione e quando si preparano piatti a base di pesce, magari anche fritti, i cattivi odori in cucina diventano un problema. Persistono per ore e a volte anche per giorni, ma per fortuna le nonne con i loro facili rimedi sono di grande aiuto.

Il metodo del barattolo di vetro è molto semplice e sicuramente efficace. Bisogna innanzitutto procurarsene uno di media grandezza e riempirlo con delle sostanze che aiuteranno a scacciare la puzza.

Una possibilità è quella di riempirlo con del bicarbonato di sodio. Il barattolo può essere sistemato prima vicino al piano cottura e, dopo aver finito di cucinare, direttamente sotto la cappa. Bisogna accenderla e in poco tempo gli odori andranno via.

Un metodo alternativo a quello del bicarbonato è quello di sostituirlo con dell’aceto bianco d’alcol, aceto di vino o aceto di mele. L’utilizzo per scacciare gli odori è lo stesso.

Per diffondere un profumo fresco e agrumato eliminando la puzza di pesce è anche efficace far bollire dell’acqua con delle fette di arance e limoni. Bisogna poi trasferirla nel barattolo e lasciarlo in cucina per qualche ora. Lo stesso effetto cattura odori si può ottenere facendo bollire nell’acqua rametti di rosmarino, foglie d’alloro o chiodi di garofano.

Qualche altra dritta

Per evitare il persistere della puzza è importante chiudere gli scarti o i resti del pesce in una busta chiusa e sigillata e metterla subito su un terrazzo, un balcone o in giardino. Un’altra dritta è quella di pulire subito tutte le superfici sulle quali è stato poggiato, dal lavello alla cucina, facendo anche attenzione a eventuali schizzi sulle piastrelle durante la cottura. Il detersivo più indicato, in queste circostanze, è a base di limone o bicarbonato.