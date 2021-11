Quante volte ci siamo trovati a cucinare per i nostri ospiti senza riuscire a stupirli? Nonostante ore e ore di preparazioni per i piatti più elaborati, non siamo riusciti a lasciare il segno e a concludere una cena spettacolare.

Un errore tipico è quello di pretendere di servire piatti troppo complicati, quando in realtà per sbalordire bastano buone materie prime e il modo di trattarle. Per ottenere i risultati sperati non serve cucinare con dei procedimenti troppo elaborati. Basterà scegliere gli ingredienti giusti e di qualità e poi giocare bene sulla cottura e sulla finitura.

In modo particolare questo semplice metodo di cottura innovativo esalta i sapori dei cibi e ci farà fare un figurone da chef stellato.

La cottura sottovuoto mantiene la consistenza degli alimenti e ne esalta al massimo colori e sapori

Si chiama sous-vide, in italiano sottovuoto ed è molto in voga nei ristoranti francesi più importanti negli ultimi anni.

Questo metodo già sperimentato all’inizio del 1800 consiste nel cucinare alimenti in appositi contenitori o sacchetti, generalmente di plastica, sottovuoto, a temperatura costante.

I vantaggi di questo strumento sono molteplici. Prima di tutto il cibo sarà più gustoso ed avrà più sapore perché con il sottovuoto si riducono gli effetti dell’ossidazione e dell’evaporazione. Inoltre si cala drasticamente anche l’azione dell’umidità generata dall’acqua in fase di cottura.

Sarà più facile quindi maneggiare gli alimenti cucinati perché nel momento in cui sono inseriti negli appositi sacchetti rimarranno compatti. Riusciremo ad evitare il rischio di smembramento e il cibo sarà sempre servito integro. L’impiattamento risulterà più facile e anche più elegante, da vera e propria star della cucina.

Quindi oltre ad eliminare la perdita del gusto delle materie prime, i nostri piatti saranno anche più belli. Il metodo sous-vide garantisce le giuste consistenze e riesce ad esaltare anche i colori.

In un primo momento potrà sembrarci strano e poco salutare, in realtà, grazie a questa innovazione, il cibo rilascerà meno sostanze invasive, per la salute, riuscendo a ridurre per esempio i batteri che possono essere presenti, grazie a questa continua esposizione al calore.

Un’altra nota positiva è quella che non dobbiamo cambiare la nostra routine in cucina. A seconda di quello che vogliamo proporre, questo tipo di cottura si presta ad essere usato con tutti gli alimenti che desideriamo. Dalle carni alle verdure, fino al pesce possiamo dare sfogo alla nostra fantasia.

Per raggiungere i risultati sperati basta, quindi, che ci armiamo degli appositi contenitori per il sottovuoto e manteniamo la temperatura di cottura costante. Verranno fuori i piatti più belli e gustosi che abbiamo mai immaginato di cucinare!