Ci piacerebbe sapere se di fronte ad un apparente carattere intransigente si nasconda una tendenza trasgressiva. Ognuno nasce con un determinato carattere e certe tendenze che poi la vita aiuta a limare e a controllare. Per conoscerle meglio dovremmo sapere che questo segno sulla mano indica infedeltà ma chi lo porta non lo sa.

Le principali linee della mano

In chiromanzia tre sono le linee più importanti della mano, una che gira come una mezzaluna e due che traversano il palmo orizzontalmente. La prima è la linea della vita e le altre quelle dell’amore e dell’intelligenza. La linea dell’amore attraversa il palmo, partendo da sotto il mignolo fino al lato opposto. La linea dell’intelligenza si trova sotto la linea dell’amore e parte da sotto l’indice per andare verso il mignolo. Poi c’è la linea della vita che inizia vicino alla linea dell’intelligenza e descrive un semicerchio fino a raggiungere o quasi il polso.

Molti credono che la linea della vita descriva anche la sua durata. Ciò è vero solo in parte perché una linea ben tracciata descrive la possibilità di star bene in salute e perciò anche di avere vita lunga. La vita dell’intelligenza ci parla delle nostre capacità, pratiche o intellettuali, sagge oppure piuttosto divaganti. La linea del cuore rivela i nostri sentimenti e le nostre tendenze in amore, la famiglia e i figli.

Questo segno sulla mano indica infedeltà ma chi lo porta non lo sa

Parlando di fedeltà e infedeltà si potrebbe pensare che tutto è scritto nella linea del cuore, ma non è proprio così. Anche sulla linea della vita è possibile rintracciare segni di infedeltà.

Una linea del cuore perfetta deve essere ben segnata e senza frastagliature e interruzioni. Normalmente su questa linea è possibile intravvedere qualche segno, come piccole linee che la traversano o degli anellini sulla linea. Sono proprio questi ultimi che potrebbero indicare una tendenza all’infedeltà.

Incredibilmente, anche dalla linea della vita è possibile scoprire i segni che più potrebbero essere infedeli. Ciò capita soprattutto quando troviamo una linea particolare, quando cioè la linea della vita arriva in basso quasi vicino al polso, alcune volte raggiungendolo. Proprio poco sopra il polso è possibile trovare una linea parallela a quelle del cuore e dell’intelligenza. Se c’è e questa attraversa anche quella della vita, il significato è appunto la tendenza all’infedeltà. Indica l’incapacità, per diversi motivi, di controllare le proprie pulsioni sessuali.

Come capita in ogni situazione della vita, queste tendenze possono essere domate, tutto dipende dalla volontà. Come si dice volere è potere, ed è possibile impostare la propria vita e far fronte alle tendenze con cui si nasce.

