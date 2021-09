Questo segnale ribassista di stamani farà iniziare una correzione sui mercati azionari? Proprio ieri sera sulle nostre pagine scrivevamo: nessun pericolo di ribasso duraturo nei prossimi 3 giorni dei mercati azionari. Oggi, i grafici si tingono di rosso generando segnali ribassisti. Quali sono i livelli da monitorare e come regolarsi? Mantenere le posizioni oppure è il omento di liquidare? Ora andremo a definire una mappa dei prezzi alla quale attenersi e per mantenere non solo il polso della situazione ma anche per aprire e/o chiudere delle posizioni di trading in ottica multidays e plurisettimanale.

Alle ore 9:20 della giornata di contrattazione del giorno 8 settembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.663

Eurostoxx Future

4.180

Ftse Mib Future

25.780

S&P 500 Index

4.520,03 alla chiusura del 7 settembre.

Siamo in un’area temporale dove le nostre previsioni proiettano ribassi

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 3 settembre.

Fino a questo momento, la tendenza dei grafici si è mostrata saldamente rialzista.

L’andamento previsto per la settimana del 6 agosto

Atteso il minimo settimanale fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio ad un rialzo fino a venerdì. Attenzione, oggi potrebbe essere decisivo per confermare o meno questa previsione.

Questo segnale ribassista di stamani farà iniziare una correzione sui mercati azionari?

Dax Future

Una chiusura odierna inferiore a 15.724 farebbe iniziare un ritracciamento di qualche giorno. Forte segnale ribassista se la chiusura di questa settimana sarà inferiore a 15.682.

Eurostoxx Future

Una chiusura odierna inferiore a 4.185 farebbe iniziare un ritracciamento di qualche giorno. Forte segnale ribassista se la chiusura di questa settimana sarà inferiore a 4.172.

Ftse Mib Future

Una chiusura odierna inferiore a 26.090 farebbe iniziare un ritracciamento di qualche giorno. Forte segnale ribassista se la chiusura di questa settimana sarà inferiore a 25.695.

S&P 500 Index

Una chiusura odierna inferiore a 4.521 farebbe iniziare un ritracciamento di qualche giorno. Forte segnale ribassista se la chiusura di questa settimana sarà inferiore a 4.513.

Quale operatività di trading mantenere?

Iniziare a chiudere le posizioni rialziste in ottica multidays e se la chiusura odierna confermerà il segnale ribassista, chiudere totalmente i long e mettersi a bordo campo in attesa di quello che accadrà nei prossimi giorni prima di prendere una decisa posizione di investimento.