L’inverno è alle porte e con lui tutti quanti i piatti capaci di scaldare le prime serate fredde. Oggi vogliamo spiegare come preparare un piatto speciale a base di carne.

Tutti quanti i buongustai non dovranno fare altro che seguire la ricetta per fare dei figuroni a tavola. Infatti, questo secondo piatto facile da fare sbalordirà tutti, incluso il cuoco. Cerchiamo di capire assieme come preparare lo spezzatino perfetto per ogni occasione.

Gli ingredienti per preparare la ricetta

Il primo passo per preparare questo secondo piatto facile da fare sbalordirà tutti, incluso il cuoco è comprare questi ingredienti:

a) pomodori secchi, 1;

b) carne di manzo o vitello, 500 gr;

c) cipolle, 2;

d) vino rosso, 2 bicchieri;

e) olio, a piacimento,

f) sale, a piacimento;

g) prezzemolo, a piacimento;

h) carote, 2(opzionale).

Come preparare uno spezzatino invernale buonissimo e facile da fare

Per preparare un buon spezzatino è necessario scegliere accuratamente la carne. Il taglio scelto non deve, infatti, essere né esageratamente magro né grasso. Il girello risponde a queste caratteristiche e non è eccessivamente costoso.

Ora è importante preparare la carne eliminando le parti filamentose. Una volta fatto questo, è il momento di tagliare la carne a pezzi al fine di poterla cuocere a spezzatino.

I pezzi ottenuti non dovranno essere né troppo grandi né eccessivamente piccoli. Pezzi troppo piccoli tenderebbero, infatti, a sfaldarsi durante la cottura, mentre quelli grossi non cucinerebbero in maniera adeguata.

Una volta finito di preparare la carne, è necessario preparare gli altri ingredienti. Sbucciare le cipolle e le carote e lavare questi due ingredienti.

Lavare, quindi, il prezzemolo e asciugare con cura. Da una parte tagliare la cipolla in maniera grossolana.

Passare ora al pomodoro secco e alle carote e tagliare finemente. Procurarsi, a questo punto, una pentola antiaderente dai bordi alti e versare quattro cucchiai d’olio.

Far scaldare la padella e versare le cipolle. Una volta che le cipolle inizieranno a dorarsi aggiungere la carne e far rosolare a fuoco alto.

Versare ora le carote e il pomodoro secco e sfumare con vino rosso. Una volta terminato ricoprire la carne con l’acqua. Far cucinare a fuoco basso per almeno un ora e mezzo.

Mezz’ora prima di fine cottura aggiungere il prezzemolo. Verso fine cottura aggiungere il sale. Quando si sarà formata la cremina tipica dello spezzatino alzare la fiamma e aggiungere l’ultimo bicchiere di vino, stando attenti a girare energicamente.

Lo spezzatino invernale è pronto per stupire ospiti e parenti.