Gli amanti della carne non potranno perdersi questa ricetta. Questo secondo piatto è perfetto per lasciare tutti a bocca aperta, inclusi familiari e amici.

Basterà un pò di pazienza e di passione per preparare questo spezzatino tanto semplice da fare quanto buono. Iniziamo subito a capire come preparare questo piatto da chef che tutti possono fare.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti per preparare lo spezzatino alla birra:

a) carne di vitello, 500 grammi;

b) birra Ichnusa, due bottiglie grandi;

c) due cipolle;

d) prezzemolo, a piacimento;

e) pepe, a piacimento;

f) sale, a piacimento;

g) due carote.

La preparazione

Il primo passo per preparare un ottimo spezzatino è la scelta della carne di vitello. È importante non utilizzare carni troppo pregiate o troppo grasse. Lo spezzatino, al pari di alcuni insaccati, infatti, nasce quale metodo per riutilizzare carni troppo dure che sarebbero state scartate.

Il fusello è economico ed eccellente, caratteristiche essenziali al piatto. Una volta acquistata la carne, è necessario ripulirla dal grasso in eccesso e dai nervi.

Tagliare, quindi, la carne in pezzi uniformi di media grandezza. Fatto questo, riporre la carne da una parte e iniziare a preparare gli altri ingredienti.

Sbucciare e lavare cipolle e carote. Tagliare la cipolla in maniera grossolana e la carota finemente. Passare, poi, al prezzemolo, lavarlo e asciugarlo accuratamente.

Procurarsi, quindi, una pentola alta e versare dell’olio. Accendere la fiamma, far riscaldare l’olio e mettere le cipolle, insieme alle carote, a dorare.

Una volta che le cipolle si saranno dorate versare la carne e rosolare a fiamma alta. Successivamente, prendere la birra a temperatura ambiente e versarla nella pentola.

È essenziale utilizzare la birra sarda, o una similare, in quanto vari prodotti equivalenti risultano troppo amari per la preparazione.

A questo punto, aggiungere il prezzemolo e lasciare cucinare, a fiamma bassa, per almeno un’ora e mezza. Una volta che si sarà formato il tipico sughetto della carne spegnere il piatto e servire accompagnato da pane a fette.

E tutti i meno impavidi, e timorosi dell’opinione di amici e parenti, non si preoccupino. Questo secondo piatto è perfetto per lasciare tutti a bocca aperta e non vi deluderà.