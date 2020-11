L’inverno è arrivato e con lui il bisogno di qualche energia extra per affrontare le giornate. Oggi vogliamo spiegare come preparare un piatto pronto in dieci minuti, buono e proteico. Anche i più diffidenti cederanno di fronte a questa ricetta. Infatti, questo secondo piatto è perfetto per affrontare l’inverno, provare per credere.

Gli ingredienti per preparare lo spezzatino di maiale

Per preparare lo spezzatino di maiale sono necessari i seguenti ingredienti:

a) carne di maiale, 500 gr;

b) olio, un cucchiaio;

c) lardo (opzionale);

d) pepe, a piacimento;

e) peperoncino, 2;

f) olive nere, 200 gr;

g) vino bianco, 1\2 bicchiere.

La ricetta

Come per ogni spezzatino, il passo essenziale è quello relato alla scelta degli ingredienti, primo fra tutti la carne. Per fare questo spezzatino è necessario comprare una carne che sia abbastanza grassa da rendere il risultato gustoso.

A differenza di quel che succede con lo spezzatino di vitello, infatti, la preparazione di questo piatto richiede pochi minuti. Una carne troppo magra tenderebbe, infatti, a bruciarsi, mentre il grasso del maiale tenderà a mantenere lo spezzatino tenero e succoso.

Il pezzo di maiale preferibile per questo piatto potrebbe essere, quindi, la coppa oppure il lombo, comunemente conosciuto come lonza. Nel caso si propendesse per questa seconda parte, una piccola aggiunta di lardo al piatto renderà il risultato ancora più buono.

Una volta scelta la carne, tagliarla a pezzettoni grandi. Prendere, quindi, il peperoncino, eliminare i semi e tagliarlo in pezzettoni.

Preparare le olive in una ciotola a parte, pronte per essere utilizzate. Prendere, poi, una padella antiaderente e versare l’olio ( o il lardo). Far scaldare a fuoco medio e versare la carne di maiale nella padella.

Una volta che il grasso inizierà a scurirsi, aggiungere le olive e il peperoncino. Fare cucinare ancora per cinque minuti e, infine, alzare la fiamma e sfumare con il vino.

Il piatto è pronto per essere gustato e fornire le energie per affrontare i primi freddi. Come abbiamo anticipato a inizio articolo, infatti, questo secondo piatto è perfetto per affrontare l’inverno, provare per credere.