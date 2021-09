Questo sconosciuto frutto di bosco è un preziosissimo alleato della pelle pieno di antiossidanti

I frutti di bosco non sono solo buoni ma anche benefici. Molte delle torte più belle che ammiriamo in pasticceria utilizzano questi frutti anche a livello decorativo. E sono talmente belli da riuscire nel loro effetto scenico. Da secoli l’uomo ha capito che questi alimenti così piccoli sono però eccezionalmente grandi per la nostra salute. Fondamentali per combattere i radicali liberi, per migliorare la circolazione del sangue, per mantenere giovane ed elastico il cervello. Li conosciamo bene quasi tutti tranne questo sconosciuto frutto di bosco che è un preziosissimo alleato della pelle pieno di antiossidanti.

Dal Nord America per un pieno di salute

La scienza lo chiama “rubus occidentalis” o lampone blackberry. Originario del Canada e degli Stati Uniti del nord, il lampone nero è molto conosciuto nel nuovo continente per le sue virtù a favore della pelle. Le sue bacche sono abbastanza grandi, assomigliando quasi a quelle delle more. Anche la sua composizione chimica è davvero simile a quella degli altri frutti di bosco, ma con qualche caloria in più. In effetti il lampone nero presenta 72 kcal. su 100 grammi di prodotto, contro la media delle 50 circa degli altri frutti di bosco.

Questi sono i 2 alimenti che non hai mai sentito nominare ma che sono una miniera d’oro per la salute ma anche il nostro lampone nero non scherza. Secondo gli studi medici e scientifici questo frutto ha una concentrazione di antiossidanti tra la più alta in assoluto. Questo significa per il nostro organismo:

protezione della pelle e delle sue cellule;

prevenzione delle infiammazioni;

stop al proliferare dei radicali liberi e dell’ossidazione delle arterie;

difesa delle vene e della circolazione.

Una miniera di nutrienti

Quando la scienza parla di un vero e proprio alleato del nostro organismo, non esagera data la ricchezza di nutrienti di questo frutto. Il lampone nero contiene infatti ben 5 vitamine, una marea di antiossidanti, e praticamente tutti i minerali. Tanto da essere il primissimo in classifica per nutrienti rispetto a tutti gli altri frutti di bosco. Attenzione, però che ci sono un paio di categorie di soggetti a cui potrebbe non fare così bene: chi soffre di gastrite o di patologie renali. In questi casi è assolutamente necessario consultare il proprio medico, prima di consumarlo.

