Niente di peggio che rovinare un look elegante con un collant smagliato. Per questo, prima di una serata importante, è meglio assicurarsi di avere delle calze di scorta in borsa. Oppure, applicare un trucco geniale per evitare che i collant si strappino (qui le istruzioni da seguire). Ma è davvero così? Forse non per molto. Questo scivolone di stile potrebbe diventare il prossimo trend. Ecco il perché.

I collant strappati sono sold out

Ha fatto scalpore sui social la notizia che Gucci ha messo in vendita sul proprio sito dei collant già rotti. Si tratta proprio di un normale paio di calze velate nere, con una particolarità: delle ampie smagliature su tutta la lunghezza. Addirittura, le calze venivano vendute con dei buchi sulle ginocchia. A far discutere è stato soprattutto il prezzo del prodotto. I collant erano infatti in vendita a 140 euro. La cifra non ha spaventato le fashion victim: le calze strappate sono già sold out. Che si tratti di una provocazione da parte di Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci? Magari per far riflettere sulla cultura usa e getta che permea il mondo della moda? In ogni caso, questo scivolone di stile potrebbe diventare il prossimo trend. Niente panico, insomma, se i collant si strappano durante una festa. Li si può far passare per un accessorio all’ultimo grido.

Le altre tendenze dell’autunno/inverno 2020-2021

Per chi ha gusti più classici, e preferisce i collant integri, ecco le altre tendenze dell’autunno/inverno 2020-2021. I collant possono diventare protagonisti di un intero look, se abbinati a vestiti semplici. Spazio dunque alle calze con fantasie importanti, capaci di donare personalità anche a un semplice tubino nero. Si può inoltre osare coi colori: in passerella si sono viste calze addirittura rosse, gialle o verdi. Colori perfetti per dare un tocco d’allegria alle nostre fredde giornate autunnali.