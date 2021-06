A volte, alcuni elementi quotidiani che potrebbero risultare fondamentali in tantissime situazioni finiscono nella spazzatura. Purtroppo, questo accade perché non tutti conoscono le proprietà di tutti gli elementi che hanno nella propria casa. Infatti, per esempio, pensiamo un attimo alla cucina. Ogni giorno gettiamo nella spazzatura tantissimi scarti che invece potrebbero tornarci davvero utili in certe situazioni. Per citarne uno, questo scarto della cucina che buttiamo sempre potrà salvare le nostre piante da un problema che accomuna molti di noi.

C’è una cosa che spesso buttiamo ma che in realtà può essere davvero ottima per le nostre piante

Pensiamo per un attimo alla nostra giornata. Molti di noi, quando si svegliano la mattina, vanno in cucina e preparano la macchinetta del caffè. Quando abbiamo finito di bere questa bevanda, poi, tendiamo a pulire la moka sporca. E la prima cosa che facciamo è buttare il fondo del caffè nel cestino. È proprio questo l’errore che non dovremmo più commettere. Infatti, questo elemento può aiutare moltissimo il nostro giardino. Scopriamo il perché e soprattutto come sfruttarne al meglio tutte le proprietà.

I fondi di caffè, ecco l’incredibile proprietà che hanno sulle piante e che può tornarci davvero comoda

Dunque, abbiamo capito che lo scarto di cui parliamo è il fondo di caffè.

Avevamo già trattato in passato di questo ingrediente. Infatti, in questo nostro precedente articolo, avevamo indicato in modo molto specifico le proprietà di questo elemento e il modo in cui utilizzarlo per sfruttarne al meglio le proprietà. Ma c’è una cosa che manca e che potrà risolvere un problema che infastidisce tantissime persone. Molti di noi sono soliti annaffiare le piante con l’acqua di rubinetto. Fin qui tutto bene, se non fosse che ci potremo facilmente accorgere della patina di calcare che dopo un po’ di tempo si forma sulle foglie e che rovina il nostro giardino. E il fondo di caffè servirà proprio a salvare questa situazione. Rendendo il terreno acido, infatti, contrasta il calcare e fa tornare la nostra pianta al suo splendore originario.

Perciò, ora lo sappiamo: questo scarto della cucina che buttiamo sempre potrà salvare le nostre piante da un problema che accomuna molti di noi ! Da oggi, di certo, non sbaglieremo più.